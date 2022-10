Prvič so dokazali, da je plastika tudi v toči

Raziskovalci šestih organizacij so kot srečno okoliščino navedli to, da ljudje radi shranimo dokaze nenavadnih dogodkov in toča v okolici Črnomlja pred tremi leti je bila tak dogodek. Ljudje so v zamrzovalnike pospravili ledene krogle, velike tudi 12 in 13 centimetrov. V njih so raziskovalci našli puščavski pesek, številne bakterije, alge, gljive, praživali, naravne delce, pa tudi mikroplastiko in industrijsko pobarvana bombažna vlakna.

Slovenski raziskovalci so kot prvi na svetu našli mikroplastiko v toči. Znanstveniki redko dobijo priložnost za take raziskave, zato je raziskav malo. Dejstvo pa je, da se toča povečuje, so povedali predstavniki Biotehniške fakultete v Ljubljani, Kemijskega inštituta, Inštituta za vode, Instituta Jožef Stefan, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in podjetja Omega. To že napeljuje na nadaljevanje projekta z vprašanjem, kako to preprečiti.

V Črnomlju je pred leti padala rekordno velika toča. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Mikroplastiko so našli v središču ledenih kroglic, kar pomeni, da so bili delci plastike 11 kilometrov nad tlemi. Puščavski pesek so našli v zunanjih plasteh toče, težji je in ne pride tako visoko kot plastika. Manca Kovač Viršek iz Inštituta za vode je povedala, da že dolgo vedo, da je mikroplastika povsod, to je pa prva objava, da je tudi tako visoko v zraku. V notranjih plasteh toče so našli tako polietilenska vlakna kot industrijsko pobarvan bombaž. Ti delci torej potujejo več kilometrov visoko in tudi več tisoč kilometrov daleč.

Glavni viri mikroplastičnih vlaken v zraku so sušilni stroji, glavni viri mikroplastike v vodi pa pralni stroji. V mestih je velik vir mikroplastike cestni promet, zlasti gume, cestne oznake in zavore, na podeželju pa različne folije, ki jih uporabljajo v kmetijstvu.

Za nastanek toče je pomemben močan vzgon, ki potisne kapljice vode visoko v zrak. Tam se vodne kapljice združujejo okrog kondenzacijskih jeder, to do delci. Kapljice zamrznejo, pri tem pa jim pomagajo bakterije, ki lahko zamrznejo vodo tudi pri temperaturah nad lediščem. To so bakterije s površine in rastlin. Mikroplastika tako ni edina, ki omogoča nastanek toče.

Veliko streh take toče ne prenese. FOTO: Vogel Voranc/Delo

Vsak lahko pomaga, da bo delcev v zraku manj, pravijo raziskovalci. Matejka Podlogar iz IJS tako meni, da bi lahko kupovali manj novih oblačil, na sploh pa vse stvari dlje uporabljali. »Več je delcev v zraku, več je toče,« opozarja.