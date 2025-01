Ruska breza prihaja v Evropo kljub bruseljskim oviram

V nadaljevanju preberite:

Od uvedbe sankcij julija 2022 je iz Rusije skozi tretje države v EU prišlo več kot 500.000 kubičnih metrov brezovih vezanih plošč v skupni maloprodajni vrednosti več kot 1,5 milijarde evrov. Več kot 10.000 kubičnih metrov tega lesa v maloprodajni vrednosti dobrih 38 milijonov evrov je bilo v tem obdobju uvoženega v Slovenijo, v raziskavi ugotavlja okoljska nevladna organizacija Earthsight iz Združenega kraljestva.

Preiskovalna ekipa britanske nevladne neprofitne organizacije Earthsight je devet mesecev pod krinko kupcev spremljala in dokumentirala nezakonito prakso uvažanja lesenih polizdelkov iz Rusije. Posneli so trgovce in posrednike, ki so priznali, da pošiljke brezovih vezanih plošč iz Rusije kljub evropskim sankcijam v velikih količinah prihajajo do evropskih kupcev pod oznakami, ki izvor plošč pripisujejo Turčiji, Kazahstanu in Kitajski. Trgovci sami so nezakonito prakso tihotapljenja lesenih polizdelkov, s katerimi se financira ruski vojaški stroj, poimenovali »zlati rudnik«, in skritim kupcem predlagali tehnike, s katerimi bi preprečili, da jih pristojne oblasti odkrijejo.