Skupnostne sončne elektrarne najboljši ukrep

Inženirji bi morali spodbujati zlasti skupnostne elektrarne, to je ukrep, ki bi ga država lahko imela za najbolj zaželenega, saj je tako tehnično kot ekonomsko najbolj smiseln, meni Robert Golob iz Gen-I. Treba bo pripraviti ustrezne izvedbene akte, da bodo ti projekti preprosteje izvedljivi in pridobivanje dokumentov ne bo trajalo leto ali dve.

Glavna težava na poti do hitrejšega postavljanja sončnih elektrarn ni gradnja, saj ta tudi pri večjih traja vsega pet dni, temveč papirologija. Skupnostno elektrarno na Jesenicah so postavili po dveh letih birokratskih bojev, elektrarno v Budanjah v občini Ajdovščina po enem letu, pridobitev vseh dokumentov za sončno elektrarno na hiši pa traja pol leta. Kljub temu so Budanje dokaz, da občine lahko v korist vseh pospešijo gradnjo sončnih elektrarn. »Projekt je bil sprejet z veliko navdušenja, ki ostaja tudi po skoraj letu obratovanja. Občinski proračun ima dodaten prihodek, saj je elektrarna na občinski strehi, občanom pa so se računi opazno znižali,« je povedal župan Ajdovščine Tadej Beočanin.