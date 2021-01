Sneg povzroča preglavice v Avstriji, Švici in na jugu Nemčije

FOTO: Pascal Pochard-casabianca/AFP

Na avstrijskem Tirolskem in Predarlskem danes močno sneži. Sneženje in snežni plazovi povzročajo preglavice predvsem v cestnem in železniškem prometu, nekaj krajev je zaradi zaprtih cest odrezanih od sveta. O težavah zaradi snežnih plazov poročajo tudi iz Švice. Na jugu Nemčije pa imajo zaradi snega težave predvsem v železniškem prometu.Na brennerski avtocesti, ki povezuje Innsbruck in mejni prehod Brenner z Italijo, je danes obtičalo več tovornjakov, o zastojih so poročali tudi na avtocesti po dolini reke Inn. V nekaterih alpskih dolinah na Tirolskem so morali zaradi nevarnosti snežnih plazov zapreti več cest, na nekaterih cestah pa so za vsa vozila obvezne verige, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Na Predarlskem je zaradi zaprtih cest več krajev, še posebej višje ležečih, odrezanih od sveta.Zaradi sneženja je promet prekinjen na odseku brennerske železniške proge, ki bo po napovedih zaprt do petka dopoldne. Nekaj prog pa je začasno zaprtih zaradi nevarnosti snežnih plazov.V kraju Klösterle na Predarlskem je snežni plaz zgodaj davi zasul eno od hiš, v kateri je bilo tedaj šest ljudi. Nihče ni bil poškodovan.Največ novozapadlega snega so na Tirolskem davi izmerili v kraju Landeck, kjer je bila snežna odeja debela okoli pol metra. V Innsbrucku je do jutra zapadlo okoli 30 centimetrov novega snega, sneženje pa se je čez dan nadaljevalo. V nekaterih delih Tirolske bo po napovedih vremenoslovcev snežilo do petka, nove snežne padavine, a manj obilne, pa pričakujejo v nedeljo.Na Predarlskem pa naj bi ponekod do drevi zapadlo do meter novega snega, sneženje naj bi se nadaljevalo še v noči na petek. Zaradi novega snega je na zahodu Avstrije večja tudi nevarnost snežnih plazov. Ponekod je nevarnost 4. stopnje na petstopenjski lestvici, marsikje na Predarlskem pa se bo po napovedih še povečala.