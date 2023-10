Sončna elektrarna za trajne prihranke

Sončne elektrarne ne le pozitivno vplivajo na okolje, temveč prinašajo tudi finančne koristi in zagotavljajo trajno naložbo v zeleno prihodnost. V nadaljevanju predstavljamo razloge, zakaj so sončne elektrarne kot alternativni vir pridobivanja električne energije privlačna rešitev tudi za slovenska gospodinjstva.

Sončni sijaj za okolje

Skrb za okolje postaja del našega vsakdana, zato je izbira zelene električne energije edina smiselna odločitev za prihodnost. Sončne elektrarne za pridobivanje električne energije izkoriščajo obnovljive vire, to je sončno svetlobo, v nasprotju s fosilnimi gorivi, kot sta premog in nafta, ki s pridobivanjem električne energije povzročajo emisije toplogrednih plinov in negativno vplivajo na podnebne spremembe. Z lastno sončno elektrarno zmanjšate ogljični odtis in izboljšate kakovost zraka, kar prinaša koristi tako za okolje kot za ljudi.

S soncem do prihrankov

Poleg skrbi za okolje pa postavitev sončne elektrarne zagotavlja tudi dolgoročne finančne prihranke in varnost. Strokovnjaki svarijo, da električna energija nikoli več ne bo poceni – spomnimo se na lanski izjemni dvig cen energentov. Mikro sončna elektrarna vam ponuja neodvisnost od naraščajočih cen elektrike, saj ustvarja električno energijo neposredno na strehi vašega doma. Na mesečnih računih za elektriko lahko prihranite do 75 %, računi bodo nižji takoj po priklopu, sončna elektrarna pa vam jih bo omogočala dolgoročno, saj je njena predvidena življenjska doba kar 30 let.

FOTO: GEN-I Sonce

Neskončna energija sonca z NET meteringom

Prihranki, ki vam jih omogoča sončna elektrarna, so trenutno še posebej optimalni. Po obstoječem načinu obračunavanja, imenovanem NET metering, se namreč presežki električne energije, ki jih vaša elektrarna proizvede poleti, uravnavajo z mankom proizvedene energije v zimskem času in vam tako omogočajo še večje prihranke. Preprosto povedano, NET metering omogoča, da sončne elektrarne zadovoljujejo potrebe gospodinjstva po električni energiji, pri tem pa uravnavajo presežke in manke energije po omrežju. Ko proizvodnja presega porabo, elektrarne odpošljejo presežke električne energije v omrežje, medtem ko ob obdobjih manjše proizvodnje gospodinjstva prejemajo električno energijo iz omrežja. Enkrat letno se opravi obračun, ki temelji na razliki med oddano in prevzeto količino električne energije. NET metering prinaša lastnikom sončnih elektrarn pomembne finančne prihranke z zmanjšanjem stroškov za električno energijo.

S koncem letošnjega leta se opisani način obračunavanja spreminja. Za vse, ki želite izkoristiti to priložnost, je ključno, da do konca leta oddate vlogo za izdajo soglasja za postavitev sončne elektrarne. Pomembno je poudariti, da soglasja ni treba pridobiti v tekočem letu, ampak je dovolj, da pravočasno oddate le vlogo za soglasje, medtem ko je treba zagotoviti, da bo sončna elektrarna postavljena in dejansko priključena na omrežje do konca leta 2024.

FOTO: GEN-I Sonce

Zaupajte strokovnjakom za energijo sonca

Odločitev za sončno elektrarno je prvi korak, sledi pa nič manj pomemben korak, izbira ponudnika sončne elektrarne. V Sloveniji se lahko z največ postavljenimi sončnimi elektrarnami pohvali GEN-I Sonce, ki je uspešno postavilo že več kot 7500 sončnih elektrarn. Dolgoletne izkušnje in znanje njihove ekipe jamčijo za visokokakovostno storitev. Z vami so na vsakem koraku, od začetnega informativnega izračuna investicije, ogleda lokacije in priprave predračuna do končne montaže s priklopom. Tukaj pa se njihova podpora ne konča, saj zagotavljajo ažurno spremljanje delovanja elektrarne, vzdrževanje in servis.

Obiščite spletno stran GEN-I Sonce, kjer najdete vse potrebne informacije o postavitvi in ceni sončne elektrarne. Na hiter in enostaven način lahko na obrazcu pridobite ponudbo, prilagojeno vašim potrebam, in naročite ogled lokacije. Postanite samooskrbni in izberite GEN-I Sonce.

