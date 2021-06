Štirje v priporu, kazenska ovadba za še dve podjetji

Beno Meglič, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor FOTO: Zajem zaslona

Kriminalisti so dobili več prijav nezakonitega odlaganja blata v Pivoli, ugotovili pa so, da so bili kršeni številni predpisi. Z dvema tovornjakoma so 3. junija v devetih vožnjah na območje Pivole prepeljali 197 ton blata, ki je onesnažilo pitno vodo in naredilo ogromno škodo v naravi, je povedal vodja sektorja kriminalistične policije PU MariborDehidrirano blato vsebuje več težkih kovin, baker, cink in svinec, poleg tega je okuženo s salmonelo. Za to dejanje je zagrožena zaporna kazen do osem let. A kriminalisti se pri tem ne bodo ustavili, saj je Meglič napovedal, da bodo preverili vso dokumentacijo in tudi zgodovino nekaterih podjetij.Kriminalisti so opravili oglede in ugotovili tudi izvor odpadkov, ki pa ga Meglič ni razkril. V preiskavi so sicer ugotovili, da pet osumljenih, eden z območja Celja, štirje iz Ljubljane, ni spoštovalo predpisov, ki urejajo prevzem, prevoz in odstranjevanje odpadnega blata, kot tudi ne zakonodaje, ki ureja varstvo okolja. Vodila jih je koristoljubnost, vendar Meglič ni razkril, za kakšno gmotno korist bi lahko šlo. Sodeloval je tudi 36-letnik iz Maribora, ki je prevoznikom pokazal lokacijo, v zameno pa je dobil plačilo.Kriminalisti so ta teden vzeli prostost šestim osebam. Dvema izmed šestih je bilo pridržanje odpravljeno, štirje pa so v priporu in čakajo na zaslišanje danes ali jutri. Kriminalisti so ugotovili, da so osumljenci, ki se ukvarjajo s prevozom in zbiranjem odpadkov, v preteklosti že bili kaznovani zaradi podobnih kaznivih dejanj, tudi zato preiskava še ni končana. Preveriti namreč nameravajo tudi njihovo »sodelovanje« z drugimi komunalami.Kazni se bodo gotovo še povišale, saj bodo kriminalisti obseg škode lahko določili po analizah tal, vode, rastlin in živali. Meglič je opozoril, da bo sanacija Botaničnega vrta trajala več let, toliko časa bo namreč trajalo, da se bodo vrnile pregnane živalske in rastlinske vrste.