Strateški načrt potrjen, kmetijske organizacije že zahtevajo revizijo

V nadaljevanju preberite:

Nezadovoljstvo s potezo ministrstva, da je v vladni postopek poslalo predlog SN SKP brez predhodne seznanitve s končnimi spremembami dokumenta, so izrazili na kmetijsko-gozdarski zbornici (KGZS), v zadružni zvezi, zvezi slovenske podeželske mladine in sindikatu kmetov. V KGZS med drugim zahtevajo, da se SN SKP spremeni tako, da v varovalnem pasu vzdolž vodotokov omogoča kmetijsko pridelavo pod določenimi pogoji, ter da se iz SN SKP izključijo vse intervencije, ki bi jih lahko financirali iz drugih virov. V zadružni zvezi ministrstvo pozivajo, naj revidira načrt s stališča zagotavljanja samopreskrbe s hrano in prehranske suverenosti države. Mladi kmetje in sindikat kmetov revizijo in vključitev njihovih pripomb pričakujejo že do konca leta.