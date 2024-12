Na Pohorju opazili trop volkov

Revirni lovci Zavoda za gozdove Slovenije so v novembru na območju Pohorja z avtomatskimi kamerami posneli trop volkov. V zadnjih letih so se volkovi v tem delu Slovenije pojavljali le občasno in posamično, zdaj pa kaže, da se je tam izoblikoval trop, so sporočili z Zavoda za gozdove.

Zavod bo na območju zbral neinvazivne genetske vzorce, da bi ugotovil, od kod volkovi izvirajo, saj lahko po naravni poti premagujejo velike razdalje, so zapisali. Opozorili so, da so volkovi pomemben sestavni del naših gozdov in so bili v preteklosti prisotni na območju celotne Slovenije. Zaradi sistematičnega preganjanja so se ohranili zgolj v majhnem številu na območju Kočevske in Notranjske.

Po zavarovanju vrste v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja se je populacija volkov v Sloveniji opomogla ter se pred približno dobrimi petimi leti razširila v Alpe, kjer je od takrat stalno prisotna. »Volkovi so kot krovna vrsta indikator zdravega gozdnega ekosistema,« so zapisali. Velike zveri imajo v naravi nenadomestljivo vlogo, vendar lahko povzročajo konflikte z dejavnostmi, ki jih človek izvaja v prostoru. Kot najbolj učinkovita rešitev za varnost živine na območju volka so se izkazale visoke elektromreže in pastirski psi.

»Medtem ko volk človeku ni nevaren, pa lahko napade pašne živali. Rejce spodbujamo k izvajanju preventivnih ukrepov. Za tiste, ki bi želeli preventivno zavarovati svoje živali pred zvermi, imamo na voljo ustrezno zaščitno opremo v okviru različnih projektov (LIFE Wild Wolf in LIFE Varna paša),« je sporočil vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije Miha Marenče.

Volkovi imajo razvit sistem samoregulacije, ki preprečuje, da bi se na določenem območju preveč namnožili. Trop volkov običajno šteje od štiri do 12 živali. V Sloveniji povprečen volčji teritorij obsega 400 kvadratnih kilometrov. Pohorje je za volka primeren življenjski prostor, zato širitev na to območje ni nepričakovana.

Skupno je bilo v Sloveniji v sezoni 2022/23 prisotnih 117 volkov, kar je primerljivo z rezultati spremljanja v sezoni 2020/2021, ko jih je bilo zaznanih 120. Vsi podatki stanja volčje populacije v Sloveniji od leta 2010 do 2024 so dostopni v letnih poročilih na spletni strani ministrstva za naravne vire in prostor.

Kako ravnati v primeru srečanja z volkovi

Srečanja z volkovi so redka, saj so volkovi praviloma plašne živali, ki se človeka izogibajo, so zapisali na zavodu za gozdove. Tudi srečanje s tropom ni nevarno, saj se volkovi ljudi bojijo.

»Na območju LPN Pohorje prvič zaznavamo volčji trop. V zadnjih mesecih smo na podlagi najdb uplenjene divjadi sklepali, da se v lovišču nekaj dogaja, prisotnost volkov pa je potrdila šele fotografija lovske kamere. Nasploh so volkovi izjemno plašne živali, ki se pred človekom umikajo in mu niso nevarne,« je dejal Izidor Cojzer, vodja LPN Pohorje.

V primeru, da do srečanja vseeno pride, ostanite mirni, opozorite na svojo prisotnost in se umaknimo. Psa je v gozdu treba imeti na povodcu, da ne pride do morebitnih neželenih srečanj med psom in volkovi, so opozorili.