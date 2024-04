Temperaturni rekordi kažejo, da smo blizu točke preloma

V nadaljevanju preberite:

Prejšnjo nedeljo so v Osilnici prvič letos izmerili 30,2 stopinje Celzija, kar je novi temperaturni rekord za april. Tako visoka temperatura še nikoli v zgodovini meritev ni bila izmerjena tako zgodaj. A že naslednji teden se bodo temperature v Osilnici in drugje po nižinah lahko spustile celo na raven sneženja. Podnebni skeptiki, za katere se zdi, da jih je vse več, bodo takšen obrat videli kot novi dokaz, da podnebne spremembe ne obstajajo. Toda trendi nedvomno kažejo na segrevanje ozračja na globalni ravni, v Evropi in Sloveniji, pravi Blaž Kurnik z Evropske okoljske agencije (EEA).