Nizu temperaturnih rekordov ni videti konca

Letošnji februar je bil najtoplejši, od kar izvajajo meritve. Povprečna globalna temperatura se je povzpela na 13,54 stopinje Celzije, s čimer je za 0,12 stopinje Celzija presegla mejnik iz leta 2016. Hkrati je bil minuli mesec za 0,81 stopinje Celzija toplejši od povprečja med letoma 1991 in 2020 in za 1,77 od predindustrijskega obdobja, je razvidno iz danes objavljenega poročila službe za podnebne spremembe pri programu Evropske unije za opazovanje Zemlje Copernicus (C3S). »Naša civilizacija se ni še nikoli soočila s takšnim podnebjem,« je ob tem dejal direktor Carlo Buontempo.

Februar je tako podaljšal niz rekordnih vrednosti, ki traja vse od junija lani. Nadpovprečno topla je bila predvsem prva polovica meseca, ko je štiri dni zapored temperatura za dve stopinji presegla predindustrijsko raven. K podiranju mejnikov je občutno prispevala stara celina, kjer je bil februar kar za 3,3 stopinje Celzija višja od obdobja med letoma 1991 in 2020. Izstopala sta zlasti srednja in vzhodna Evropa. Na Madžarskem, denimo, so bile temperature za 7 stopinj Celzija višje od povprečja.

Vse to je pripomoglo, da je letošnja zima s 1,44 stopinje Celzija višjo temperaturo od povprečja med letoma 1991 in 2020 druga najtoplejša v zgodovini meritev. Pred njo je le zima 2019/2020.

»Februar se pridružuje dolgemu nizu rekordov v zadnjih nekaj mesecih. Čeprav se to morda zdi izjemno, ni presenetljivo, saj nenehno segrevanje podnebnega sistema neizogibno vodi do novih temperaturnih ekstremov,« je poudaril Buontempo. »Podnebje se odziva na dejanske koncentracije toplogrednih plinov v ozračju, tako da se bomo, če nam jih ne bo uspelo stabilizirati, neizogibno soočili z novimi globalnimi temperaturnimi rekordi in njihovimi posledicami.«

Temperatura morske gladine

Poleg globalnega segrevanja, za katerega je odgovoren človek, je k zaskrbljujočim številkam pripomogel tudi naravni pojav el niño. Ta je, kakor je brati, v zadnjem obdobju v ekvatorialnem Pacifiku še naprej slabel, vendar so temperature zraka nad morjem ostale na nenavadno visoki ravni. Prav tako so klimatologi februarja zabeležili novo absolutno najvišjo vrednost globalne temperature morske površine. Ta je dosegla 21,06 stopinje Celzija, s čimer je presegla prejšnji mejnik iz lanskega avgusta, ki je znašal 20,98 stopinje Celzija.