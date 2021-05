Ukrepi so všečni, vendar manjkajo številke

V nadaljevanju preberite:

V javni razpravi je osnutek akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027, ki predvideva podvojitev deleža ekoloških kmetij in kmetijskih zemljišč, povečanje deleža slovenskih ekoloških živil na trgu ter večjo vlogo in več denarja za ekološko kmetijstvo. Nabor ukrepov je všečen, a manjka ključni del, finančni kazalniki, opozarjajo kritiki.