Greta: Glavni cilj svetovnih voditeljev je še naprej boriti se za status quo

Več tisoč mladih podnebnih aktivistov se je danes podalo po ulicah Glasgowa in od voditeljev in pogajalcev na podnebni konferenci COP26 zahtevalo odločno ukrepanje proti podnebni krizi, poročajo mediji. Gibanje Petki za prihodnost je shod pripravilo na dan, ko COP26 še posebej izpostavlja vlogo mladih in opolnomočenja javnosti.

Po ulicah Glasgowa danes koraka več tisoč mladih podnebnih aktivistov. Med drugim so jih na končni točki pohoda nagovorili začetnica gibanja Petki za prihodnost Greta Thunberg, vidna ugandska aktivistka Vanessa Nakate ter predstavniki sindikatov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

FOTO: Ben Stansall/Afp

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg je svoj nagovor pred množico začela z izjavo, da je COP26 »polomija«. Ne moremo rešiti krize z enakimi metodami, kot so nas pripeljale do nje,« je dejala. »Kaj se bo moralo zgoditi, preden se bodo tisti, ki imajo moč, zbudili?«

»Voditelji ne naredijo nič,« je Greta povedala množici. »Videti je, da je njihov glavni cilj nadaljevanje boja za status quo.« COP26 je označila za najbolj izključevalni COP doslej in za »dva tedna trajajoče praznovanja posla kot običajno ter bla bla bla,« kar je povedala tudi že v preteklih dnevih. Imenovala ga je tudi »globalni festival zelenega zavajanja«. Ljudje na najbolj prizadetih območjih pa »še vedno ostajajo preslišani,« je dodala.

Podnebni shod so pripravili v škotski veji gibanja Petki za prihodnost. Pridružujejo se mu ljudje vseh starosti. Mnogi starši spremljajo svoje otroke, mladina je zaradi protesta zapustila pouk.

FOTO: Yves Herman/Reuters

Protestniki so pripravili tudi pismo, ki poziva h končanju financiranja novih fosilnih projektov zavoljo prihodnosti in zdravja otrok.

Tudi v soboto so v Glasgowu, Londonu in drugih britanskih mestih napovedani protesti. Policija je posvarila, da se bo na morebitne izgrede odzvala hitro in odločno.

Greta Thunberg. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Izjava mladih podnebnih voditeljev

Mlade je danes v ospredje postavilo tudi britansko predsedstvo COP26. Konferenci so sopredsedovali predstavniki YOUNGO, uradnega predstavništva otrok in mladih pri Konvenciji ZN o spremembah podnebja. Delegatom so predali tudi izjavo, ki predstavlja mnenje več kot 40.000 mladih podnebnih voditeljev s celega sveta in zahteva ukrepanje na področjih podnebnih financ, mobilnosti in transporta ter ohranjanja narave, so povzeli v britanskem predsedstvu.

Ob zaključku dneva se bosta predsedujoči COP26 Alok Sharma in italijanski minister za ekološki prehod Roberto Cingolani pridružila mladim in drugim ministrom v razpravi o manifestu, ki ga je 400 mladinskih delegatov pripravilo na septembrski konferenci Youth4Climate v Milanu.

FOTO: Yves Herman/Reuters

Nove podnebne zaveze tudi na področju izobraževanja

Med drugim pa se je 23 držav danes zavezalo k novim podnebnim ciljem na področju izobraževanja, od neto ničelnih izpustov v šolskem sektorju do vpletanja podnebnih sprememb v učni program, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Podnebna konferenca COP26 se sicer približuje prvemu polčasu. Predsedniki držav in vlad so jo zagnali z vrhom v ponedeljek in torek, na katerem so se med drugim številne države zavezale h koncu krčenja gozdov in zmanjševanju izpustov metana.

FOTO: Daniel Leal-olivas/Afp

Nato so se oči uprle v pogajalce, ki morajo zlasti dokončati knjigo pravil za uresničevanje pariškega sporazuma. Le jasna pravila bodo namreč zagotovila, da bodo cilji, h katerim se bodo zavezale države, v celoti doseženi.

V skladu s pariškim sporazumom naj bi pogodbenice globalno segrevanje ozračja do konca stoletja omejile na precej pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 stopinje.