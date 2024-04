Uporabniki plina bodo imeli težave brez potrebe

V nadaljevanju preberite:

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor državnega zbora bo jutri še drugič obravnaval predlog novega energetskega zakona (EZ 2), vendar se nobeno dopolnilo ne dotika plina, poslanci so se zavzeli le za nemoteno uporabo lesa tudi v prihodnje. V GIZ distributerjev zemeljskega plina opozarjajo, da je prepoved vgradnje plinskih kotlov v novogradnje popolnoma nesmiselna, nekatere določbe EZ 2 pa so lahko celo neustavne.

Vgradnja plinskih kotlov je po predlogu zakona prepovedana v stanovanjskih novogradnjah, ni pa omejitev za gospodarstvo in tudi ne za plinske elektrarne.