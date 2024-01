Populizem opozicije na področju energetskega prehoda

V nadaljevanju preberite:

Opozicijska NSi je v intenzivni politični kampanji proti energetskemu zakonu, ki ga je v parlamentarno proceduro konec lanskega leta poslala vlada. Grozijo z referendumom, če bo zakon sprejet, pri tem pa se po mnenju Gibanja Svoboda zatekajo v manipulacije in celo laži.

Dr. Dušan Plut, geograf in ekolog ter svetovalec Slovenske akademije znanosti in umetnosti na področju varstva okolja, v izvajanju NSi vidi predvsem nasprotovanje ukrepom za blaženje podnebnih sprememb. Skrbi ga stališče opozicije do podnebnih sprememb, ki da jih ne jemljejo resno. »Od njih bi pričakoval, da bodo tudi z vidika energetske samozadostnosti Slovenije podpirali rabo obnovljivih virov, vendar predvsem tistih, ki so z vidika podnebnih sprememb najbolj sprejemljivi za Slovenijo. To je predvsem raba sončne energije in v določeni meri večja raba vetrne energije. Predvsem pa geotermalne energije, ki jo vidim v prihodnosti kot enega od najpomembnejših energetskih virov.«​