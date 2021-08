Upravni spor zaradi odločbe o povečanju proizvodnje pesticidov

Po zakonu o vodah nevarne snovi na vodovarstvena območja ne sodijo. FOTO: Tadej Regent/Delo

Agencija za okolje je sredi februarja Albaughu v Račah izdala okoljevarstveno soglasje za povečanje zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev s 5000 na 23.248 ton na leto, ob delovanju naprave 270 dni na leto. V Rovo vztrajajo, da gre za neustrezno uporabo zakonodaje, res ne gre za dodatno gradnjo po gradbenem zakonu, gre pa za povečanje naprave, ki ga je treba obravnavati po zakonu o vodah. Tovarna namreč stoji na vodovarstvenem območju.Združenje Rovo je že aprila vložilo pritožbo na izdano okoljevarstveno soglasje, ki pa jo je ministrstvo za okolje in prostor julija zavrnilo. Zato je zdaj Rovo vložil upravni spor, saj gre po njihovem za »nepopolno in napačno ugotovitev dejanskega stanja« in »napačno uporabo oziroma neuporabo materialnega predpisa«. Po zakonu o vodah je »gradnja objekta ali naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je treba v skladu s predpisi na področju varstva okolja pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objekta ali naprave za odlaganje odpadkov, na vodovarstvenem območju prepovedana«.Na Mopu so vztrajali, da ne gre za gradnjo, v Rovo pa pravijo, da v takih primerih predpisi napotujejo na uporabo okoljske in ne gradbene zakonodaje. Zakon o varstvu okolja namreč obravnava tudi naprave, tako povečanje njihovih zmogljivosti ali emisij, kot tudi povečanje količine nevarnih snovi, kar lahko vodi do nesreč večjega obsega. Do nesreč lahko pride še zaradi povečanega prometa, število težkih tovornjakov v Račah bi se povečalo z 200 na 1820 na leto.Z novimi proizvodnimi linijami bi Albaugh povečal zlasti proizvodnjo glifosata, saj je največji preostali proizvajalec v Evropi. Proizvodnjo glifosatne osnove bi povečali na 20.500 ton, neglifosatne osnove pa naj bi proizvedli 1120 ton na leto. Postavil bi tudi novi liniji za polnjenje trdnih pesticidov. Da je tak poseg sprejemljiv je soglašala tudi direkcija za vode.V Rovo so še spomnili na že staro določilo v predpisih, da je treba objekte in naprave z nevarnimi snovmi prilagoditi ali umakniti z vodovarstvenih območjih, v rokih, ki jih določi Mop. Teh rokov ministrstvo še ni določilo. Nasprotno, v Rovo, ki ga zastopa predsednik, menijo, da z okoljevarstvenim soglasjem za Albaugh krši več direktiv in konvencij, pa tudi ustavo, kjer je vpisana pravica do vode. Upravnemu sodišču tako predlaga, da soglasje v celoti odpravi.