V energetiki si želijo enotno evropsko upravljanje

Prihodnost energetike bo v veliki meri odvisna od tehnologij, ki pa v večini še niso razvite do stopnje, da bi prišle v širšo uporabo. Zato pa se zdaj v Evropi odvija žolčna debata o tem, ali jedrsko energijo in zemeljski plin uporabljati kot zelene tehnologije ali ne. V Nemčiji vidijo rešitev v sončnih in vetrnih elektrarnah, nasprotniki pravijo, da bi v Veliki Britaniji nepokrita ostala le mesta, če bi hoteli s soncem zamenjati sedanje elektrarne.

Nemški evropski poslanec iz vrst Zelenih Michael Bloss pravi, da zdaj gradijo zelo malo jedrskih elektrarn, pa še te bodo prepozne za pravo zmanjšanje emisij do 2030, poleg tega nikjer ni skladišča za jedrske odpadke, ki bi zdržalo milijon let. Zato je zdaj čas za vlaganje v obnovljive vire energije, pri čemer je glavno, da prihodnjim generacijam ne naložimo novih bremen. Nicolas Meilhan iz EV-Volumes mu je odgovoril, da Nemčija zapira jedrske elektrarne pred termoelektrarnami na premog. Vse države po svetu pa pospešeno vlagajo v jedrske elektrarne, razen Evrope, ki nima niti prave strategije.