V Franciji poimenovanje zrezek rezervirano le še za meso

Francija bo kot prva država v EU prepovedala uporabo »mesnih« izrazov, kot so zrezek, slanina in klobasa, za izdelke, ki se prodajajo kot rastlinski nadomestki mesa. Izjema bo izraz burger, ki se bo lahko še naprej uporabljal za rastlinske nadomestke mesa. Prepoved, ki je bila predstavljena že leta 2020, bo začela veljati letošnjega oktobra.

»Sektorsko specifične terminologije, ki se tradicionalno povezuje z mesom in ribami, ne bo več mogoče uporabljati za označevanje izdelkov, ki ne pripadajo živalskemu svetu in ki v svojem bistvu niso primerljivi z izdelki živalskega izvora,« so za spletni portal Food Navigator pojasnili pristojni.

Francoska vlada je odlok, ki prepoveduje uporabo izrazov, značilnih za opis mesnih izdelkov, objavila konec junija. Ob objavi je pojasnila, da je namen prepovedi preprečevanje morebitne zmede pri potrošnikih. Francija je največja proizvajalka govedine v EU in sedma največja na svetu ter največja evropska izvoznica živega goveda. Z govedorejo se ukvarja več kot 200.000 kmetij, ki redijo 19 milijonov glav goveda.

Namen odloka je preprečevanje zmede med potrošniki. Omejitev velja le za izdelke, izdelane v Franciji. V EU že prepoved uporabe mlečnih izrazov za rastlinske nadomestke mleka.

Francoska živilska in mesnopredelovalna industrija je z vladno odločitvijo zadovoljna. Zastopnik interesov mesne industrije Interbev je pozval k razširitvi takšne prepovedi na raven celotne EU. Odlok o prepovedi uporabe poimenovanj za meso za rastlinske alternative mesa namreč velja le za izdelke, ki so bili izdelani in se prodajajo na ozemlju Francije. Za izdelke iz uvoza prepoved ne velja, saj bi to lahko pomenilo kršenje evropskih pravil za varstvo svobodne konkurence.

S takšno ureditvijo niso zadovoljni v Francoski nacionalni zvezi kmetijskih sindikatov in regionalnih zvez FNSEA. Menijo, da uveljavitev odloka ne bo zmanjšala zmede pri potrošnikih. Vlado premierke Elisabeth Borne so pozvali, naj »dosje pošlje v Bruselj«, da bi s tem »razširila njegovo veljavnost na vse izdelke ne glede na državo izvora«.

Pridelano v Franciji

naj ima francosko zastavico

Združenja francoske prehranske industrije se tudi sicer zavzemajo za strožja pravila označevanja prehranskih izdelkov in strožje zahteve za označevanje države porekla na izdelkih. »Oznaka porekla, ki zagotavlja kakovost prehranskih izdelkov, mora dobiti nov zagon na evropski ravni kot del strategije Od kmetije do vilic,« so zapisali. Vlado so pozvali k pripravi odloka, ki bi urejal uporabo francoske zastave na prehranskih izdelkih.

Poslanci evropskega parlamenta so oktobra 2020 izglasovali prepoved uporabe izrazov, ki se tradicionalno uporabljajo za mleko in mlečne izdelke (maslo, mleko, sir), za rastlinske alternative. Amandma, ki je predlagal prepoved mesnih izrazov za veganske izdelke, takrat ni dobil zadostne podpore.

Podobno prepoved uporabe mesnih izrazov za veganske izdelke kot Francija je letos uveljavila Južnoafriška republika, medtem ko je Turčija že pred časom prepovedala uporabo izraza sir za izdelke rastlinskega izvora, ki oponašajo sir. Pred kratkim pa je turška vlada prepovedala tudi proizvodnjo veganskih alternativ sira. Odločitev je sprožila obsodbe okoljskih organizacij in organizacij za pravice živali. Turška veja Vegan Association je proti kmetijskemu ministrstvu vložila tožbo za odpravo prepovedi.