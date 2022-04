V Slovenijo prispel nov risji lepotec iz Romunije

V nadaljevanju preberite:

V Slovenijo je danes zjutraj prispel nov ris iz Romunije. Po okoli 17 urah vožnje v kletki je bilo pričakovati, da bo iz nje v večjo kletko, v kateri bo bival do izpusta v naravo čez mesec dni, skočil kot blisk, vendar nas je pustil čakati uro in pol. Ko se je vendarle prikazal, smo bili vsi očarani nad njegovo lepoto: velikostjo, košatimi zalizci in čudovitim rozetastim vzorcem na kožuhu. Dve leti po izpustu risa Katalina, ki smo ga oklicali za novega risjega kralja snežniških gozdov, bodo ti kmalu bogatejši za risjega mistra sveta.

Samec je zdrav, star šest let, drugi najtežji od 14 doslej preseljenih risov (27 kg) v projektu Life Lynx, v katerem si prizadevajo za rešitev dinarske in jugovzhodnoalpske populacije risov pred izumrtjem. Na ime še čaka, začasno se imenuje RO11 – ker je enajsti preseljeni ris iz Romunije.