Vodik prihaja počasi, v mobilnosti prva elektrika

Večina slovenske energetike sodeluje v projektu zelenega vodika, evropsko zavezništvo za zeleni vodik pa je decembra napovedalo več kot 750 projektov, od proizvodnje do uporabe v stavbah, industriji, mobilnosti in energetiki. Vendar je prodor vodika napovedan šele za leto 2030. Ob tem nekateri opozarjajo na stroške, ki lahko narastejo čez vse meje.

»Vodika je za zdaj v uporabi tako malo, da je za vse, kar se dogaja, to kaplja v morje. Vodika se ne da preprosto spraviti v sedanje plinovode, ker ga niti železo ne zadrži. Pod določenimi pogoji lahko primešajo plinu do sedem odstotkov vodika,« pravi poslovni direktor Gen energije Danijel Levičar. To pomeni, da bi morali za širšo uporabo vodika nadgraditi vse plinovode. Da bi vodik prevzel vlogo zemeljskega plina, bi bilo treba prilagoditi industrijske procese, zamenjati peči, proizvesti nove avtomobile in tovornjake, zamenjati cevi do uporabnikov v stavbah in še kaj.