Vodo bo treba zadržati, tudi za suhe podvoze

V nadaljevanju preberite:

Občina bi se morala problema poplavljanja podvozov lotiti sistemsko in pregledati prispevna območja vsakega podvoza. Podvoze poplavi, ker so to najnižje točke na območjih, v nalivih pa kanalizacijski sistem ne zmore odvesti vse vode. Nasprotno, včasih voda dere še iz kanalizacijskih jaškov. Še huje je, da se mora kanalizacijski sistem razbremeniti, to pa počne tako, da razredčeno komunalno odpadno vodo, tudi fekalije, spusti v Gradaščico ali Ljubljanico.

Kako se da najučinkoviteje preprečiti poplavitev podvozov? Kako prepustna je kanalizacija?