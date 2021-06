Za radioaktivne odpadke ni trajno poskrbljeno

Radioaktivni odpadki so glavni argument nasprotnikov jedrske energije, saj, kot pravijo, zanje še ni stalnega odlagališča. Za skladišče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), v katero bi za 200 ali 300 let pospravili­ odpadke iz Jedrske elektrarne Krško (Jek), raziskovalnega reaktorja v Podgorici pri Ljubljani, medicine in industrije, je denar zbran, od leta 2009 je za ta projekt narejen državni prostorski načrt, a se gradnja kljub temu še ni začela.



»Pridobivanje gradbenega dovoljenja za projekt odlagališča NSRAO je v trenutni fazi odvisno predvsem od postopka pridobit­ve okoljevarstvenega soglasja, ki ga vodi agencija za okolje (Arso). Postopek presoje vplivov na okolje ter postopek čezmejne presoje vplivov na okolje je v sklepni fazi in pričakujemo izdajo okoljevarstvenega soglasja. Sledila bo pridobitev gradbenega dovoljenja, kar se bo predvidoma zgodilo v drugi polovici leta,« so povedali na agenciji za radioaktivne odpadke (Arao), ki je na začetku leta začela postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje.