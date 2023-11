Zaradi izbruha Etne dvignjena stopnja ogroženosti

Vulkan Etna na Siciliji je minulo noč začel bruhati lavo, italijanski inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) pa je stopnjo ogroženosti zvišal z rumene na oranžno. Za zdaj ni poročil o morebitni škodi, prav tako pa ni prišlo do večjega izbruha pepela. Letališče v Catanii tako deluje nemoteno.

Od daleč je bilo mogoče videti, kako je žareča lava izbruhnila v temi in nato počasi odtekala po gori navzdol. Vulkan je bil še posebej aktiven v jugovzhodnem kraterju.

Ognjenik Etna je sicer eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu ter pogosto bruha ogenj in pepel. Za ljudi, ki živijo pod 3300 metrov visoko goro, izbruhi običajno ne predstavljajo nevarnosti. Letos je Etna izbruhnila že večkrat, pri čemer obsežne škode ni povzročila.

Na Islandiji razglasili izredne razmere

Na Islandiji pa so v petek pozno zvečer razglasili izredne razmere zaradi serije potresov, ki bi lahko napovedovali skorajšnji izbruh ognjenika. Kot je sporočil islandski meteorološki urad, je potresna aktivnost skoncentrirana na jugozahodu polotoka Reykjanes in kaže, da bi lahko v prihodnjih urah ali dneh prišlo do izbruha v tamkajšnjem vulkanskem sistemu.

Dodali so, da so blizu kraja Grindavík s skoraj 4000 prebivalci zabeležili pomembne spremembe v kopičenju podzemne magme. Zaradi tega so se tamkajšnja policija in pristojni za civilno zaščito odločili za evakuacijo mesta in razglasili izredne razmere.

V sporočilu islandskega meteorološkega urada še piše, da še ni mogoče natančno določiti, ali in kje bi magma lahko dosegla površje. Obstajajo pa znaki, da se na območju od Sundhnjúkagíguma na severu proti Grindaviku premika precejšnja količina magme.

Konec oktobra je polotok Reykjanes, na katerem je ognjenik Fagradalsfjall, začelo stresati na tisoče potresnih sunkov. Fagradalsfjall je od glavnega mesta Reykjavik oddaljen približno 40 kilometrov in je nazadnje izbruhnil leta 2021. V četrtek so zaradi nevarnosti potresov za goste začasno zaprli priljubljeni geotermalni bazen Modra laguna.