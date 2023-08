Zaradi spletne prodaje večja gneča v mestih

V nadaljevanju preberite:

Spletna prodaja se je razmahnila med epidemijo covida-19, rast pa se nadaljuje še naprej, trgovine postajajo prostor za ogled izdelkov, ki jih ljudje potem naročijo po spletu in dobijo na dom. Pri nas je še enako plačilo za dostavo na dom, tudi če koga iščejo večkrat, ali v paketomat, kar v tujini že zaračunavajo različno, opozarja Mateja Kukovec iz podjetja ZUM Maribor, kjer so pripravili celostne prometne strategije za več občin in smernice za mestno logistiko.

Urbana logistika, zlasti zadnji kilometer, zahteva sistematičen pristop za razogljičenje, pravijo v programu Civitas. Pri tem opozarjajo na projekt Urbane, kjer bodo v 11 evropskih mestih pripravili logistične spletne rešitve. Pri prevozih potnikov nekaj rešitev že obstaja, pri dostavi različnih izdelkov pa je vse še bolj na začetku oziroma na ravni dostavnih družb, ne pa na ravni mest. Hitra rast spletne prodaje je to težavo še zaostrila, povečala se je prometna gneča, prav tako izpusti vozil. Zahteve po hitri dostavi so težava tudi za dostavljavce, saj so stroški dostave zrasli za več kot polovico.