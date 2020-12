Iz zaprtih trgovin s kombiji do kupcev

V nadaljevanju preberite:

Pošta Slovenije je podaljšala čas prenosa težjih paketnih pošiljk. Paketnih pošiljk je več kot prejšnja leta tudi zato, ker se je velik del trgovine z oblačili in drugimi dobrinami preselil na splet. Kakšne pa so napovedi za čase po decembrski nakupni noriji in po epidemiji?