Zaživela naj bi aplikacija za zbiranje ponudb za pomoč prizadetim

Po katastrofalnih poplavah, ki so v minulih dneh zajele Slovenije, tudi tokratna noč še ni bila povsem mirna. Gasilci so za odpravljanje posledic poplav posredovali v 57 primerih, največkrat v Pomurju in na Koroškem. Poplavne površine ponekod še vztrajajo, še vedno so zaprte številne ceste. Nekaj ploh in neviht je napovedanih tudi za popoldne.

V zadnjih 12 urah je bilo za odpravljanje posledic močnejših nalivov in sunkov vetra s točo in poplav preteklih dni aktiviranih 62 gasilskih enot. Po sedaj zbranih podatkih so zabeležili 57 dogodkov, od tega 19 na območju regijskega centa Murska Sobota (19) in 17 na območju Slovenj Gradca. Dogodke so zabeležili tudi na območjih Celja (10), Ljubljane (osem), Maribor (šest), Kranj, Trbovlje in Ptuj (po štiri), Brežice (dva) ter enega v Novi Gorici, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.

Poplavne površine bodo vztrajale med drugim ob Muri, Dravi in Savi. Danes naj bi zaživela aplikacija za zbiranje ponudb za pomoč prizadetim. Pretok Mure se je v Gornji Radgoni začel v nedeljo zvečer počasi zmanjševati, v spodnjem toku pa ima ustaljen pretok in se do jutra ne bo zmanjševal. Zvečer je imela Mura v Gornji Radgoni pretok 1419 kubičnih metrov na sekundo. Da bi preprečili katastrofo, morajo nasipi zdržati vsaj še en dan, je dejal hidrolog Janez Polajnar.

Drava je začela upadati tudi v spodnjem toku. Poplavljene površine ob Dravi pa se bodo tudi danes še ohranjale. Sava upada po celotnem toku. Krka poplavlja in v zgornjem toku upada, v spodnjem toku pa ima ustaljen pretok. Na običajnih mestih se razlivajo Ledava v spodnjem toku in Dravinja.

Po popoldanskih nevihtah je v nedeljo zvečer poplavila tudi Gradaščica. Poplavne površine ob posameznih rekah v porečju Ljubljanice, pa tudi ob Pesnici se počasi zmanjšujejo.

Krajani Žerjava pri Črni na Koroškem. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Še nekaj časa bodo zaradi namočenosti tal grozili tudi plazovi, ki so se tudi v nedeljo sprožali v velikem obsegu, še zlasti na Koroškem in v Savinjski dolini, kjer sicer Savinja upada počasneje, kot bi si želeli.

Kjer je voda odtekla, za sabo pušča opustošenje, blato in naplavine. Tako se je začelo čiščenje objektov in javnih površin.

Danes bo zaživela posebna aplikacija, kjer bodo vsi, ki bi želeli pomagati prizadetim, lahko ponudili svojo pomoč.

Ujma je poškodovala številne ceste in mostove. Danes bodo strokovnjaki začeli pregled mostov. Na regionalnih in državnih cestah ostaja 75 popolnih zapor in 91 s polovično prevoznostjo. Prav tako je ponekod onemogočen železniški promet, denimo med Mostom na Soči in Jesenicami ter zasavska proga, medtem ko upajo, da bi promet med Celjem in Velenjem lahko stekel popoldne. Kjer je možno, so vzpostavili nadomestni avtobusni promet.

Ministrstvo po ujmi v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ureja varstvo otrok po občinah Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in vodstvi vzgojno-izobraževalnih zavodov ureja varstvo otrok v občinah po vremenski ujmi, so sporočili z ministrstva. Predstavnike naštetih so prosili, da po svojih najboljših močeh poskrbijo za varstvo otrok in poiščejo nadomestne prostore.