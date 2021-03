Zemeljski plin se počasi poslavlja

V nadaljevanju preberite:

Uredba o transevropskih energetskih omrežjih (TEN-E) se spreminja, nove infrastrukture za zemeljski plin ne potrebujemo več. Junija bodo predstavljene definicije nizkoogljičnih plinov, evropska komisija pričakuje zlasti projekte za proizvodnjo in prenos vodika, več pa je vprašanj za druge nizkoogljične pline, tudi za metan iz vodika in ogljikovega dioksida. Po zelenem dogovoru bo Evropska unija leta 2050 ogljično nevtralna, za tako proizvodnjo metana pa je nujen vir ogljika. Kaj vse prinaša sprememba uredbe in kaj to pomeni?