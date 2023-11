Zmanjšati porabo energije, a ni še jasno, kako

V nadaljevanju preberite:

Skupina Salesianer je avstrijsko družinsko podjetje, ki že več kot 108 let zagotavlja pranje in izposojo tekstila ter ima vodilni položaj na trgu v 11 državah srednje, južne in vzhodne Evrope, pri nas ima obrata v Trzinu in Rogaški Slatini. Ves čas se trudijo zmanjšati porabo energije, vode in kemikalij ter tudi goriva pri prevzemanju in vračanju tekstila, a so zdaj pred velikim izzivom, saj za veliko večino opravil uporabljajo plin, je povedal Thomas Krautschneider, generalni direktor in lastnik skupine Salesianer.

Osnovna dejavnost skupine je celostno zagotavljanje najemnega perila za zdravstvo, hotele in restavracije ter delovna oblačila za industrijo, trgovino in obrt. Poleg tega ponujajo tudi oblačila za čiste prostore, izdelke za higieno in svežino ter čistilne in reklamne preproge. Krautschneider je dejal, da na dan operejo, posušijo in zlikajo 600 ton tekstila. V skupini je 3000 zaposlenih, ki so najmanj 70 različnih narodnosti, od tega jih je pri strankah za pravo ravnanje s perilom od 60 do 70. Za prevoz tekstila imajo 350 tovornjakov.