Koliko energije pokurimo med hišnimi opravili?

Koliko energije pokurimo v enem tednu, če opravimo naslednja opravila:

Letos, ko smo večinoma doma, tudi več delamo doma. Ne samo, da delamo od doma, ampak tudi več pospravljamo, ker pač je več treba, ker smo vsi več doma. Preprosto.In najbrž ste se kdaj vprašali, koliko energije kalorij in kilojoulov porabite na primer med pomivanjem oken. Seveda, več jih imate več boste porabili, ampak pogledali smo na urno in minutno postavko.Če kosite travo eno uro, boste zapravili 325 kalorij ali 1,3 kJ, (razen, če imate sedečo kosilnico). Toliko energije porabite tudi, če hodite eno uro oz. med pet in šest kilometrov.Hišna opravila so nujna, a nikoli prav preveč priljubljena. Mogoče boste zdaj lažje likale, če boste vedele, da med triurnem vihtenju likalnika zapravite 420 kalorij ali 1,7 kJ. To je recimo, ena ura priljubljene zumbe. Mogoče boste zdaj lažje sesali namesto vaše drage, ker boste zvedeli, da med 30-minutnim sesanjem zapravimo 90 kalorij, 0,37 kJ, kot da bi pol ure boksali v vrečo.Kalorija - enoto energijske vrednosti hrane, kot tudi enoto energije in dela.Kilokalorija - tisoč kalorij (podobno gramu in kilogramu, metru in kilometru).1 cal = 4,2 J. Kalorija se uporablja v povezavi z energetsko vrednostjo hrane. Običajno tu rabimo enoto kcal (kilokalorija, tisoč kalorij), torej 1 kcal = 4200 J.Džul ali joule je v fiziki enota za delo in energijo. Enota joule je del mednarodnega sistema enot, zanjo se uporablja oznaka J. Delo 1 J opravi sila 1 N, ko premakne prijemališče sile za razdaljo 1 m v smeri sile. Enota je imenovana na čast angleškemu fizikuNa žalost je glede enot za energetsko vrednost živil kar precej zmede. Na embalaži pogosto najdemo namesto kilokalorij zapisane kar kalorije (cal), čeprav so v resnici mišljene kilokalorije (kcal). Ob preštevanju kalorij je na mestu tudi nekaj pazljivosti z izdelki, ki prihajajo iz ZDA. Tam namreč namesto kcal uporabljajo oznako Calorie z velikim C. Od tu se je morda prenesla zmešnjava s kalorijami in kilokalorijami tudi v Evropo.Pospravljanje postelje (15 minut) – 65 kalorij ali 0,27 kJ (1 kilometer in pol hitre hoje)Pomivanje tal (30 minut) – 145 kalorij ali 0,6 kJ (15 minut na tekalni stezi)Pomivanje oken (1 ura) – 334 kalorij ali 1,39 kJ (40 sklec)Čiščenje kopalnice (15 minut) – 100 kalorij ali 0,4 kJ (30 počepov s poskoki)Pranje in obešanje perila (1 ura) – 78 kalorij ali 0,3 kJ (100 trebušnjakov)Pomivanje posode (15 minut vsak dan) – 560 kalorij ali 2,3 kJ (plavanje 2500 metrov)Sesanje (30 minut) – 90 kalorij ali 0,37 kJ (15 minut boksa)Brisanje prahu (15 minut) – 25 kalorij ali 0,1 kJ (2 minuti držanja planka)Likanje (3 ure) – 420 kalorij ali 1,7 kJ (1 ura zumbe)Košnja trave (1 ura) – 325 kalorij ali 1,3 kJ (30 minut visoko intenzivne intervalne vadbe)Vrtnarjenje (30 minut) – 213 kalorij ali 0,89 kJ (45 minut kolesarjenja)Pod črto smo v enem tednu samo za hišna opravila zapravili približno 2355 kalorij in 9,6 kilojoulov.Torej iz tega sledi, da so hišna opravila čisto dober nadomestek za športanje, če imate slučajno slabo vest, da nimate nič prostega časa. Poletovci verjamemo v to, ampak še vedno verjamemo, da se težkim časom navkljub mora najti vsaj ena ura na dan, ki jo moramo nameniti svojemu telesu.