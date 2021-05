100 % možnosti, da lahko prvič stavite na svojega favorita

Vse je mogoče, še zlasti na Evroviziji

Ne oklevajte, splača se

Stavimo, da je enostavno

Najprej obiščite e-stave.com. Po možnosti na internetu. Ustvarite si uporabniški račun na e-stavah. Recimo »Kralj_bleščic_forever«. Na račun naložite poljubno vsoto denarja. Ob prvem nakazilu vam podarimo bonus v vrednosti 50 % zneska prvega nakazila, vendar največ 10 evrov. Izberite svojega favorita. Recimo takega, ki bo po vašem mnenju zmagal. Izberite znesek stave. Po pameti. Potrdite stavo in morda za vas v finalu nastopi sreča.

Stavimo, da bo zabavno

Odrski slovarček izrazov

Beseda običajno teče o ekscentričnih nastopih, »kuhinji« pri glasovanju, o stasu in glasu izvajalcev, pa tudi o vrtoglavih zneskih na evrovizijskih stavnicah. Ste vedeli, da je skoraj 70 odstotkov možnosti, da bodo na finalnem evrovizijskem večeru v nekem trenutku na odru hkrati uporabljeni laserji, megla in ogenj? Po zaslugi Športne loterije pa je kar 100 % možnosti, da lahko letos prvič stavite na svojega favorita.Pogled na dosedanje zmagovalce pokaže, da ni enotnega recepta za zmago. Na Evroviziji je mogoče prav vse, vsak nastop lahko v zadnjem trenutku prepriča evrovizijske navdušence. Kajti Evrovizija je marsikaj. Glasba, koreografija, kostumi …, predvsem pa šov, kjer je razum zgolj spremljevalni vokal. Evrovizija včasih preseneti celo zmagovalce same. In prav ta nepredvidljivost, kdo bo tokrat najboljši, je še posebej mikavna tudi za vlaganje stav.Največja zmagovalka Evrovizije je vsako leto zabava. In nanjo se splača staviti. Bi si upali staviti, da znate napovedati, katera pesem bo letos zmagala? Ne oklevajte, splača se. In povsem enostavno je. Odpravite se do najbližje poslovalnice Pošte Slovenije, v svoj najljubši lokal, lahko tudi na Petrol ali pa stavo oddajte kar iz domačega naslanjača po spletu. Na spletni strani EnoStavnozabavno.si najdete vse potrebne informacije o tem, kako vplačati stavo in se ob tem zabavati.Pesem Evrovizije je namenjena predvsem spektaklu in zabavi. Na nastopajočih je, da so izvirni, da je njihov nastop nabit z energijo, da premagajo tremo in ne »fušajo«, na vas pa, da se ob tem kar najbolj zabavate. Če že imate svojega favorita oz. pesem, ki gre najbolj v uho, pohitite, uporabite vse svoje intuitivne sposobnosti in vplačajte stavo. Nato pa vas čaka najbolj razburljiv in pričakovanj poln evrovizijski večer doslej. V vsakem primeru, ne glede na zmagovalca, vam zabava ne uide.Glede na to, da bo Evrovizija letos v tem nizozemskem mestu, bo verjetno to najbolj pogost stavek finalnega večera predstavnikov držav po končanem nastopu.Najbolj zaželena besedna zveza, ki bo ob večkratni ponovitvi eni od udeleženk prinesla zmago.Le kdo bi lahko pozabil na finske pošasti, ki so svoje ojačevalce očitno dodobra navile, saj njihova zmaga še danes odmeva. Prav njihova nenavadnost, ki so jo okronali s spevnostjo refrena, velja za šolski primer, da lahko Evrovizija preseneti vsakogar. Celo zmagovalce same.Verjetnost povračila vložka. Recimo kvota »150« pomeni, da če stavite 1,1 EUR na Slovenijo, prejmete kar 150 EUR. Pazite, kvote se spreminjajo.Najbolj zmagoslaven stavek, ki ga lahko izrečete vsem, ki so dvomili o vaših sposobnostih za pravilno napoved zmagovalca. Če vam ga uspe podpreti še s konkretno stavo, pa bo nasmešek ob izreku še toliko slajši.Naročnik oglasenga sporočila je Športna loterija