15 nasvetov za večjo učinkovitost v času majhne zasedenosti hotelov

Določite obseg. Najprej si oglejte glavne naprave za klimatizacijo in avtomatizacijo stavb, vključno s hladilniki, klimatskimi napravami, grelniki vode, ventilatorji, strešnimi enotami, kotli in termostati. To so ključne komponente, ki pomembno vplivajo na porabo energije in delovno okolje. Določite arhitekturo vašega sistema. Ugotovite, katera orodja so povezana z vašim sistemom upravljanja energije stavbe ali s sistemom za upravljanje energije v hotelskih sobah in katera orodja so samostojna in zahtevajo ročni nadzor. Če ima na primer vaša hotelska ali letoviška zgradba sistem, ki lahko upravlja funkcionalnost več sob, potem boste enostavno prilagodili vse sobe. Če krmiljenje prostorov zahteva lokalne ali ročne prilagoditve, pa boste morali prilagoditi vsako posebej. Osredotočite se na temeljno učinkovitost. Upoštevajte razlike med običajnimi nastavitvami za nižjo zasedenost in nastavitvami pri absolutno minimalni zasedenosti. Če običajno na termostatu uporabljate nastavitve ± 2,5 °C iz nastavljene vrednosti, lahko v daljšem obdobju nizke zasedenosti popravite nastavitve vrednosti na ± 5,5 °C. Ocenite svoje prezračevalne sisteme (uporaba zunanjega zraka). Med nizko zasedenostjo je objekt še vedno treba prezračevati, vendar lahko to pogosto upočasnite, če nimate sistema za avtomatizacijo zgradb. Širša paleta sprejemljivih temperatur pomeni tudi, da lahko znižate pritisk in pogosteje uporabljate merilnike zraka. Cilj tega nasveta je olajšati nadzor nad temperaturo za povečanje energijske učinkovitosti. Ohranite nadzor vlage. Vlaga lahko postane težava, če se notranje točke rosišča ne vzdržujejo pravilno. Če so rosišča prenizka, se lahko na hladnih sestavnih delih HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija) in občutljivih gradbenih materialih pojavi kondenzacija. Če pa so rosišča previsoka, se lahko relativna vlaga dvigne nad 80 odstotkov. Zmanjšajte porabo energije za hlajenje tehničnih prostorov z električnimi napeljavami. Med običajnim delovanjem je v tehničnih sobah s hotelskimi električnimi napeljavami navadno zagotovljena ugodna temperatura za delo vzdrževalcev. A tehnični prostori so pogosto oblikovani za zunanjo uporabo, kar pomeni, da je mogoče temperaturo nastaviti na več kot 37 °C in ostati v skladu s priporočili proizvajalca. Z višjimi temperaturami v tehničnih prostorih z električnimi napeljavami se lahko zmanjša poraba energije za njihovo hlajenje, vendar je treba ohraniti običajne privzete vrednosti v strežniških omaricah in IT-prostorih, da se izognete izpadom ali poškodbam. Prilagodite ventilatorje in zamrzovalnike. Ne pozabite na kuhinje in druge prostore z ventilatorji in zamrzovalniki. Ti ventilatorji so pogosto nastavljeni, da delujejo 24 ur na dan, in tako nenehno porabljajo energijo. Zaščitite svoj vodovodni sistem. Stoječa voda v sistemih je nevarna za zdravje in povzroča korozijo. Posvetujte se z vodoinštalaterji za ureditev najmanjšega pretoka vode. V primeru parnih in toplovodnih kotlov se posvetujte z usposobljenimi strokovnjaki, da znižate tlak, ali izklopite kotle, ki morda niso potrebni pri majhni zasedenosti. Izkoristite frekvenčne pretvornike Schneider Electric serije Altivar. Hotelski sistemi so zasnovani za čim večjo zmogljivost in ne majhno zasedenost. Z motorjem z mehkim zagonom bo poraba energije v vašem hotelu ostala konstantna, ne glede na zmogljivosti. Hladilnikom s frekvenčnimi pretvorniki in črpalkam lahko zmanjšate moč s tem, da sledite pogojem delne obremenitve in znižate napetost ter tako prihranite energijo. Če želite prihraniti energijo, zaženite samo hladilne enote, grelnike vode in druge komponente HVAC, kot so enoconske prezračevalne naprave. Zaprite SPA/kozmetični salon. Poskrbite za pravilen izklop vseh naprav v prostorih za rehabilitacijo in velnes. Zaprite spa/kozmetični salon. FOTO: SCHNEIDER ELECTRIC Če je možno, na črpalkah bazenov uporabite servisno usmerjene frekvenčne pretvornike. Če je na črpalki vgrajen frekvenčni pretvornik, nastavite bazen na najmanjši dovoljeni pretok. Če nimate VFD, je zdaj čas za namestitev in servis lokalnega sistemskega integratorja. O praznjenju razmislite le, če ni drugih možnosti, saj lahko hidrostatični tlak povzroči škodo, če se bazen prazni dlje časa. Očistite džakuzi in ga po potrebi servisirajte. Zmanjšajte število delujočih dvigal. Vsa nepotrebna dvigala lahko izklopite in tako zmanjšate porabo energije. Izklopite in vzdržujte naprave v restavracijah/barih. Izključite vse pomivalne stroje in jih očistite, izklopite kuhinjske nape in ventilatorje izpušnih plinov, izpraznite in očistite nepotrebne hladilnike in zamrzovalnike ter jih izključite. Izključite tudi druge naprave, saj priključene v električno omrežje porabljajo energijo. Zapišite vse spremembe, da jih ne boste pozabili. Če boste opravili vse naštete prilagoditve, ne da bi si zapisali stare nastavitve, se boste namučili, ko boste kasneje hotel spet spravili v normalno delovanje. Vrnitev v standardni način, medtem ko so nekateri sistemi še vedno nastavljeni na nizke nastavitve zasedenosti, lahko povzroči težave pri zagotavljanju udobja gostov, zmogljivosti HVAC in varnosti.

Najboljši način za zagotovitev največjega prihranka za vaš hotel je sodelovanje z usposobljenimi strokovnjaki podjetja schneider electric za upravljanje stavb in komercialnih stavb. FOTO: SCHNEIDER ELECTRIC

Ključno je sodelovanje z usposobljenimi strokovnjaki za upravljanje stavb, na primer s strokovnjaki podjetja Schneider Electric, ki bodo zagotovili energijsko učinkovitost hotela tudi med zaprtjem.Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo koronavirusne bolezni, so vsi poslovni prostori – od pisarn, hotelov do nakupovalnih središč – malo zasedeni, nekateri pa celo zaprti. To je velik izziv za upravljavce stavb, saj je varnost gostov in osebja njihova glavna prioriteta. Najpogostejša vprašanja, ki si jih pri tem zastavljajo, so:• Kako zagotoviti učinkovito delovanje hotela med nizko zasedenostjo?• Katere sisteme moramo prilagoditi med nizko zasedenostjo?• Kako lahko zagotovimo, da bomo hotel pozneje vrnili v običajni način delovanja?Odgovore je mogoče poiskati z oblikovanjem najboljših praks na področju energijske učinkovitosti, varnosti, zanesljivosti in pripravljenosti na ponovno uporabo.