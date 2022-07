32,6 milijonov evrov za odpravo revščine

Vlada je sprejela program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju od 2021 do 2027. Za izvedbo programa je namenjenih skupaj 32,6 milijonov evrov, od tega 29,4 milijonov evrov iz Evropskega socialnega sklada +, so po seji vlade pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ključni cilj programa je osebam, ki se soočajo z največjo stopnjo tveganja revščine zagotavljati pomoč v obliki hrane in drugih ukrepov, ki bodo izboljšali njihovo socialno vključenost in prispevali k izkoreninjenju revščine.

Do pomoči iz programa bodo upravičena gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki, gospodinjstva z delno delovno aktivnimi odraslimi člani z vzdrževanimi otroki, delovno neintenzivna gospodinjstva brez vzdrževanih otrok, brezposelni, upokojene ženske, še posebej starejše od 75 let, in enočlanska gospodinjstva, še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več.

Poleg navedenih ciljnih skupin bodo do pomoči upravičene tudi druge skupine oziroma posamezniki, za katere bodo pristojne institucije odločile, da potrebujejo pomoč, je po seji vlade sporočilo ministrstvo.

Vlada je pooblastila ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da program pošlje v odobritev Evropski komisiji.