5 razlogov, zakaj je septembra čas za obisk Celja

September je že tradicionalno v znamenju največjega poslovno-sejemskega dogodka v Sloveniji. MOS tudi letos obljublja raznovrstno sejemsko ponudbo, na kateri se bo predstavilo približno 600 razstavljavcev iz 10 držav. Zanimanje med razstavljavci in obiskovalci je tudi letos ogromno, tako da organizator napoveduje rekordne številke v primerjavi z lanskim letom.

In če boste v prihodnjih dneh iskali idejo, kako bi si popestrili dan z zanimivimi, poučnimi in naprednimi vsebinami, potem dvomov ni več. Predstavljamo vam vsaj 5 ključnih razlogov, zakaj vam bo obisk MOS-a letos še bolj koristil v vsakdanjem življenju in vam pomagal, da boste svojo prihodnost lahko načrtovali bolj trajnostno.

FOTO: MOS Celje

Sejem vseh sejmov preseneča na 5 različnih načinov

Razlogov za obisk sejma je nešteto, vendar če se osredotočimo na tematike, ki bodo zaznamovale letošnje dogajanje na prizorišču, potem se lahko osredotočimo na pet glavnih razlogov.

Na sejmu MOS boste tudi letos dobili vse, kar potrebujete, na enem mestu. Tradicionalnih pet segmentov so letos posodobili in dopolnili za še bolj učinkovito sejemsko izkušnjo. In ti segmenti so tudi vaši glavni razlogi za obisk sejma.

MOS DOM – Gradnja in obnova doma & trajnostne energetske rešitve ponuja vse za gradnjo in obnovo doma, da boste z nasveti strokovnjakov dosegli svoj sanjski dom. Za vse, ki bi radi plačevali manj za električno energijo, se bodo predstavile sončne elektrarne. Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki vas zanimajo ugodnejše možnosti za ogrevanje in hlajenje prostorov. Ogledali si boste lahko stavbno pohištvo, garažna in industrijska vrata, pohištvo in notranjo opremo, senčila, talne obloge, ograje, vse za gradnjo hiš, kamine, peči, štedilnike, dimniške sisteme, ogrevalno tehniko, prezračevanje, senzorno tehniko, vse za streho, tlakovce, gradbeni material in tudi opremo za vrt. MOS TURIZEM – Kulinarika, trajnostni in zeleni turizem ter kamping in karavaning. Poiščite navdih za naslednja potovanja, potepanja in izvrstna kulinarična doživetja. Predstavljali se bodo razstavljavci s področja zdrave, ekološke in lokalno pridelane hrane in pijač, raznih kulinaričnih dobrot, različnih panog turizma, kot je zeleni turizem, ter drugih turističnih destinacij. MOS TEHNIKA ENERGETIKA – Profesionalne energetske rešitve, oprema in orodja za podjetja in domače mojstre & do okolja prijazna tehnologija. Gre za nov segment MOS-a, ki je nastal kot odgovor na potrebe razstavljavcev s področja profesionalnih energetskih rešitev in vse večjega zanimanja med obiskovalci za tovrstne rešitve. Ogledali si boste lahko pester program opreme in ročnega orodja tako za domače mojstre kot za profesionalce, stroje, robote, mehanizacijo, profesionalno orodje in vzdrževanje vozil, do okolja prijazne tehnologije, financiranje, trgovanje z električno in toplotno energijo, belimi certifikati in kuponi CO2. MOS B-DIGGIT – Inovativne digitalne rešitve, poslovne storitve in priložnosti doma in v tujini pokriva področje inovativnih digitalnih rešitev in odpira nove priložnosti, da bodo podjetniki in podjetja proces digitalizacije lažje in bolj učinkovito vpeljali v svoje poslovanje. Spoznali boste vse iz sveta sodobnih tehnologij, digitalizacije in novih pristopov v izobraževanju, pametnih mest, skupnosti in domov, množičnih podatkov, umetne inteligence, poslovnih in marketinških storitev in še več. Predstavila se bodo tudi ministrstva, javne agencije in druge institucije, ki bodo prikazale novosti in trende v razvoju digitalizacije. MOS PLUS – Izdelki široke potrošnje & eMobilnost. Navdušili se boste nad bogato ponudbo električnih koles, skuterjev in skirojev, saj se boste lahko tudi preizkusili v vožnji. MOS PLUS je sinonim za ponudbo izdelkov široke potrošnje po ugodnih cenah, tako da boste lahko gospodinjske in medicinske pripomočke, izdelke domače obrti, dodatke za dom in vrt, darila, konfekcijo in prehrano kupili po ugodnih sejemskih cenah.













Letošnja rdeča nit: samooskrba

Živimo v času, ki ga zaznamujejo novi izzivi in negotovosti. In prav v takšnih okoliščinah, ki nas obdajajo, je misel na trajnost in predvsem samooskrbo še kako aktualna. Na sejmu boste lahko podrobno izvedeli, kako pridelati lastno hrano. Pomemben poudarek bo tudi na tematiki, kako prihraniti pri energiji – tako v zimskih kot v poletnih mesecih.

Na sejmu obljubljajo pester spremljajoči program. FOTO: MOS Celje

»Na MOS-u vidimo enkratno priložnost, da v sodelovanju s pravimi institucijami in organizacijami konstruktivno prispevamo k uresničevanju višjega deleža samooskrbe Slovenije,« poudarjajo organizatorji dogodka, ki se lahko pohvalijo z dejstvom, da MOS že zadnjih nekaj let s pravim naborom ponudnikov sledi trendom zelenega in trajnostnega razvoja ter digitalno usmerjeni ureditvi družbe. MOS je dogodek, ki se je vpisal kot tisti »trendsetter«, ki s sejemsko ponudbo sledi svetovnim trendom in inovativnim rešitvam prihodnosti.

Sejem vseh sejmov ponuja tudi pester spremljajoči program

Tudi razni posveti in predavanja bodo letos bolj usmerjeni v samooskrbo. Če omenimo samo enega, Prehranska (ne)varnost – Kaj pa bomo jutri jedli, na katerem boste izvedeli, kako si zagotoviti hrano v prihodnosti, ki prinaša nove izzive na področju prehranske varnosti, podnebnih sprememb, zdravja in negotovih geopolitičnih razmer.

FOTO: MOS Celje

Omeniti velja tudi izredno zanimivo in interaktivno Ulico obrti, na kateri bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s svojimi člani in območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami ter strateškim partnerjem Centrom RS za poklicno izobraževanje in srednjimi poklicnimi in strokovnimi šolami predstavljala atraktivne in deficitarne obrtne poklice ter zanimive demonstracije domače in umetnostne obrti. Že v atriju sejmišča bo predstavljenih pet rokodelskih delavnic. Osrednja točka ulice obrti bo tudi letos Vajeniška pisarna, kjer bodo obiskovalci prejeli vse informacije o vajeniškem sistemu izobraževanja. Stojnica Centra RS za poklicno izobraževanje pa bo mladim obiskovalcem ponujala svetovanja o izbiri poklicne poti, naučili se bodo izpolniti življenjepis Europass, spoznali bodo izobraževalne programe in šole, ki jih izvajajo, spoznali spletno stran www.mojaizbira.si in mnogo drugega.

Istočasno bo potekalo tudi Državno tekmovanje mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022, na katerem se bodo tekmovalci med seboj pomerili v kar 11 poklicih – frizerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličarstvu, aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, IKT, pohištvenem in stavbnem mizarstvu.

V atriju bo tudi zabavno-športna arena, kjer se bodo lahko obiskovalci brezplačno pomerili v različnih zabavnih in ne tako vsakdanjih igrah.

Že v peti izvedbi pa bo potekal projekt Stičišče znanosti in gospodarstva. Predstavili se bodo inštituti, fakultete, univerze in visokotehnološka podjetja. Vodja projekta je Janez Škrlec, nekdanji član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ustanovitelj Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ter prejemnik številnih visokih priznanj za povezovanje znanosti in gospodarstva.

