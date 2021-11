99 odstotkov ponudb enakih ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih

Zveza potrošnikov Slovenije pred »črnim petkom« opozarja na ugotovitve raziskave angleških kolegov, ki so z načrtnim spremljanjem cen ugotovili, da je kar 99,5 odstotka »neverjetnih ponudb« enakih ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih. V raziskavi so preverili več tisoč cen in ugotovili, da z nakupom na črni petek skoraj zagotovo ne boste dobili najnižje cene v letu.

»V Sloveniji takšne raziskave nimamo, a ni dvoma, da čeprav so nekatere ponudbe v okviru razprodaj na črni petek res ugodne, niso vse tako 'neverjetne', kot se zdi na prvi pogled,« pravijo na ZPS in potrošnike opozarjajo, naj jih v petek ne zagrabi nakupovalna mrzlica ter naj se na razprodaje dobro pripravijo.

Ključne so priprave

Priprave po besedah ZPS vključujejo prijave na novice trgovcev, saj ti za naročnike običajno pripravijo ugodnejše cene že pred začetkom razprodaj. Preverijo naj spletne trgovine, saj so dobre ponudbe običajno hitro razprodane, prav tako naj primerjajo cene z drugimi trgovci. Svetujejo, da potrošniki spremljajo ceno vsaj nekaj tednov ali mesecev, saj bodo le tako lahko vedeli, ali je ponudba na črni petek v resnici dobra.

»Črni petek je za številne trgovce odlična priložnost, da počistijo zaloge izdelkov, ki se ne prodajajo dobro ali jih potrošniki vračajo, ker z njimi niso zadovoljni. In če ima televizor oznako 4K in HDR, še ni nujno, da bo slika tako dobra kot pri najboljših modelih na testu,« opozarjajo in dodajo, da se izplača preveriti zadnje rezultate testiranj izdelkov. »Ne trdimo, da so izdelki manj znanih blagovnih znamk slabše kakovosti, a dobro znana imena iz sveta zabavne elektronike, mobilne telefonije in računalništva niso zaman tako znana.

Stari model

Posebej pri tehničnih izdelkih velja, da proizvajalci približno vsako leto predstavijo nov model določenega telefona, tabličnega računalnika ali televizorja. »Kot kažejo naši testi, stari modeli niso vedno slabši od naslednikov, so pa občutno cenejši. Če vam torej ne pomeni veliko, da v žepu ali torbi nosite zadnji model telefona ali tablice ali da na zidu visi zadnji model televizorja (tako ali tako bodo čez eno leto na voljo novi modeli), lahko prihranite tudi tako, da ne kupite zadnjega modela,« svetujejo v ZPS.

Če izdelek ni takšen, kot ste pričakovali, imate pri spletnem nakupu možnost, da izdelek v 14 dneh vrnete trgovcu, on pa vam mora vrniti kupnino. Veliko spletnih trgovcev ima rok za vračilo izdelkov še daljši, vendar preverite, ali to velja tudi na črni petek. Če ste nakup opravili v klasični trgovini, trgovcu izdelka, s katerim ni nič narobe, ni treba sprejeti nazaj. Gre pa seveda za dobro poslovno prakso, še dodajajo v ZPS.