Aco Kabanica v nakup Primorskih novic

»Ko sprašujete o načrtih za prihodnost, ne bodite presenečeni, če vstopimo v lastništvo še kakšnega medija, kjer bomo uresničevali svojo vizijo,« nam je včeraj dejal Aco Kabanica, izolski podjetnik, ki je izšel iz panoge telekomunikacij, v zadnjem času pa se posveča raznovrstnim projektom – od nepremičnin do medijev. Kot se je izkazalo, je imel v mislih dnevnik Primorske novice, kjer je pridobil 12,5-odstotni delež.

STA je namreč danes poročala, da je v lastništvo Primorskih novic vstopila družba Elta Invest Aca Kabanice. Pri tem se je sklicevala na objavo na spletnih straneh Ajpesa, kjer je zabeležena sprememba lastništva v izdajatelju regionalnega dnevnika od sredine junija. Ob tem se je v lastništvu Primorskih novic zmanjšal delež družb okoli poslovneža Martina Odlazka. Družbe Salomon, Svet24 in Curator nova, ki so povezane z Odlazkom, so namreč spomladi 2021 od ladjarja Splošna plovba kupile 52,45-odstotni delež Primorskih novic. Po novem imajo glede na podatke z Ajpesa skupaj v lasti 39,95 odstotka medijske družbe. Preostali lastniki primorske medijske hiše so še Tiskarsko središče v lasti družbe FMR, ki je med drugim lastnica Dela (16,92-odstotni delež), Dnevnik (12,1 odstotka), Luka Koper (10,83 odstotka), Forma Inn (7,1 odstotka) in nekaj lastnikov z manjšimi deleži.

Kabanica se je po poročanju medijev pred tremi leti že potegoval za nakup omenjenega deleža Splošne plovbe v Primorskih novicah, opravil naj bi že tudi skrbni pregled družbe, a naj nato s prodajalcem ne bi našel skupnega jezika glede cene, še poroča STA. Kabanica je kupil tudi pomemben solastniški delež izdajateljev Radia Capris in radia Hit FM, preostali solastniki pa so prav tako povezani z Martinom Odlazkom.

Kabanica: Odlazka v lastništvu medijev nisem srečal

»Naša skupina podjetij Elta se že od leta 1991 ukvarja s telekomunikacijami v slovenski Istri in na Krasu, zato zelo dobro poznamo medijsko krajino. V več kot 30 letih ukvarjanja s telekomunikacijami smo sodelovali in sodelujemo z več kot 300 medijskimi hišami, zato nam je znana splošna kompleksnost situacije, v kateri se nahajajo domači mediji. V zapleteni medijski sceni v Sloveniji se v prihodnosti vidimo predvsem v uspešnih medijih z Obale,« nam je včeraj dejal.

»Ne želimo obvladovati uveljavljenih medijev, temveč želimo prispevati k njihovemu razvoju, saj menimo, da so kakovostni mediji pomemben steber varovanja javnega interesa. Pripravljeni smo aktivno sodelovati s tistimi v medijski sferi, ki delijo to našo vizijo,« je nadaljeval. Ob tem pa je še dodal: »Na vaše vprašanje o sodelovanju z mediji Martina Odlazka težko odgovorim v razmerah, ko gospoda Odlazka še nismo srečali v lastniški strukturi medijev, s katerimi smo sodelovali.«