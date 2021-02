Afera SRIPT visi nad politično kariero Aleksandre Pivec

Padla šefica Desusa in nekdanja kmetijska ministrica še vedno neguje politične ambicije. V začetku oktobra lani jekot ministrica za kmetijstvo odstopila s položaja in iz stranke Desus. Takrat je napovedala vrnitev v slovensko politiko z novim strankarskim projektom. »Slovenija, bolj kot kadarkoli, potrebuje konstruktivno in razvojno politiko. Moja ekipa pripravlja drugačno politiko, ki bo učinkovito odgovarjala na potrebe ljudi in bo tako Sloveniji razvojno pomagala, da čim prej uspešno izide iz krize,« je za Delo nedavno povedala Pivčeva, ki trdi, da je za ustanovitev stranke, ki še nima imena, skorajda vse pripravljeno.V trenutku, ko bo izboljšana zdravstvena situacija in bo dovoljeno organizirati dogodke, napoveduje ustanovni kongres stranke. Naslednji korak njene stranke bo povezovanje s sorodno mislečimi strankami, to pa so po njeno tiste, ki svoje politike ne gradijo zgolj na besedi proti, ampak stranke, ki delujejo konstruktivno in so se sposobne povezati pri ključnih projektih. Kot je mogoče razumeti Pivčevo, se njena stranka ne bo povezovala z opozicijskimi strankami, ki svoje sodelovanje utemeljujejo na antijašizmu in boju prosti vladiOb napovedi ustanovitve gibanja Povežemo Slovenijo , kamor se za potrebe skupnega nastopa na naslednjih parlamentarnih volitvah povezujejo stranke SLS, Zeleni, NLS, pa nekateri župani in predstavniki obrtniških, invalidskih in kulturnih organizacij, se je omenjalo, da bo del tega gibanja nova stranka bivše ministrice, ki trenutno prejema ministrsko nadomestilo. Pivčeva je kasneje zanikala povezovanje v gibanje Povežimo Slovenijo, vsaj v začetni fazi.Afera SRIPT je že dlje časa visela nad glavo Pivčeve. Žeje kot predsednik Desusa pozival takratnega predsednika vlade, naj Pivčevo razreši kot ministrico, tudi v kontekstu takratnega obračuna za vodenje stranke. Šarec Erjavcu ni prisluhnil, v vladi Janeza Janše, kjer je bila Pivčeva podpredsednica in kmetijska ministrica, pa se je afera SRIPT umaknila iz agende. Na vprašanje, kako bo preiskava vplivala na njene politične ambicije, odgovor Pivčeve še čakamo.