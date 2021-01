Prihaja nova, povezovalna stranka

V nadaljevanju preberite:

Nastajajoča nova stranka naj bi se odpovedala ideologiji. Povezovalnost naj bi zagotavljala trajnostna naravnanost. V krogu, ki pripravlja projekt, so tudi znana imena iz gospodarstva. Danes pa se bo javnosti predstavilo gibanje Povežimo Slovenijo. Za sodelovanje v njem in na skupni listi za parlamentarne volitve se dogovarja več strank, skupin, lokalnih list in uglednih posameznikov različnih vrednostnih in političnih pogledov.