Air tractor ni huje poškodovan

Air tractor, ki je v ponedeljek pri gašenju požara v okolici Ilirske Bistrice ob pristanku na letališču Portorož pristal na amfibijskem podvozju namesto na kolesih, ni utrpel hujših poškodb, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Letalski preiskovalec je ogled končal in predal letalo lastniku, pregled zdaj opravlja še uprava.

Preiskovanje incidentov in nesreč letalnikov, vpisanih v civilni register, je v pristojnosti službe za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo.

Španski pilot, ki je letalo upravljal sam, v dogodku ni bil poškodovan, letalo pa je bilo po ponedeljkovem dogodku umaknjeno s pristajalne steze. Pri tem so pomagali pripadniki Civilne zaščite Gorenjske s posebno opremo in vozilom z dvigalom.

Uprava za zaščito in reševanje zdaj na letalu izvaja podroben pregled skladno s predpisanim protokolom. »Glede na dosedanje ugotovitve upamo, da bo proizvajalec letala potrdil, da je letalo plovno in lahko nadaljuje letenje,« so še zapisali.

V ponedeljek popoldne je po udaru strele zagorelo v okolici Ilirske Bistrice. Na pomoč so poklicali tudi air tractorja, ki sta na požarišče odvrgla vodo, pri vrnitvi na portoroško letališče pa je imelo eno od letal težave, saj se med pristankom niso spustila kolesa. Drugo letalo se je, ker je prvo letalo obstalo na stezi, vrnilo v bazo na Brnik in normalno opravlja svojo funkcijo.