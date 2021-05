Pričakujejo registracijo ruskega cepiva Sputnik V

Učinki cepljenja se že vidijo

Prekuženost in cepljenje prebivalstva imata, tako kaže, že pozitivne učinke na število novoodkritih okužb s koronavirusom, saj to že nekaj dni upada.Glede poteka cepljenja bo na novinarski konferenci več povedala, vodja posvetovalne skupine za cepljenje, o drugih podatkih glede covida-19 pa bo spregovoril državni sekretar na ministrstvu za zdravjeNovinarsko konferenco prenašamo v živo:Primorsko-notranjska regija še naprej ostaja najslabša, kar se števila okužb tiče, obalno-kraška statistična regija pa ima najboljšo epidemiološko slika. Polovica regij je še naprej obarvana oranžno, polovica rumeno. Tako, da kakšnih posebnih sproščanj ukrepov ni za pričakovati, čeprav gre na splošno stanje na boljše., vladna govorka za covid, je uvodoma sicer pojasnila, da bodo novinarsko konferenco namenili cepljenju.Kot je znano, od danes naprej cepljenje ni na voljo le prednostnim skupinam.Zaradi novih spoznanj na področju cepljenja se neprestano spreminjajo pristopi, je pojasnila Bojana Beović, ki je dodala, da Slovenija temu zaradi varnosti tudi sledi.Za vse, ki so covid že preboleli, je smiselno cepljenje samo z enim odmerkom, saj prebolelost deluje kot prvi odmerek, pravi Beovićeva.Ta hip je v Sloveniji na voljo 49.000 odmerkov cepiva AstraZeneca, v maju pa prihajajo nove pošiljke, zato bo besedah Beovićeve ni strahu za vse, ki potrebujejo drugi odmerek. V primeru, da bi se izkazalo, da bi cepiva ene vrste zmanjkalo, bi izjemoma lahko za drugi odmerek uporabili drugo vrsto cepiva. Sicer pa sama s podrobnostmi odločitve EU, da prekine sodelovanje z AstraZeneco, ni seznanjena.Zaradi slabih izkušenj z dobavo cepiv AstraZeneca se je EU usmerila v cepivo Pfizer, prihajajo pa nova beljakovinska cepiva, ki so prav tako učinkovita. Pričakuje se, da bodo v EU registrirali tudi rusko cepivo Sputnik V, ki se uporablja v enem odmerku.Izraelske izkušnje kažejo, da je 50-odstotna precepljenost že zelo dobra, a cilj povsod je kolektivna precepljenost, kar bo omogočalo sprostitev ukrepov. Beovićeva je izpostavila, da se pozitivni učinki cepljenja v Sloveniji že vidijo, predvsem med starejšo populacijo.Da bi v bližnji prihodnosti cepljenje potekalo nenapovedano, torej recimo ob obisku zdravnika, je malo verjetno, saj je treba cepivo prej naročiti, dobaviti in seveda tudi ustrezno hraniti.