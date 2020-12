Prihodnji teden šole ostajajo zaprte

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede pandemije koronavirusa bodo sodelovali poveljnik Civilne zaščite, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, pediaterinvladni govorecNovinarsko konferenco prenašamo v živo: Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je sporočil, da hrvaška civilna zaščita in rdeči križ prosita, naj se dostava pomoči za odpravo potresa na Hrvaškem, zaustavi, saj na prizadetem območju nimajo več kapacitet za skladiščenje pomoči.Na včerajšnji seji vlade se je razpravljajo o ukrepih in predvsem o odpiranju šol. Vlada meni, da epidemija še ne jenja. Veliko zanimanje za hitre teste kaže zavedanje nevarnosti v družbi, meni vladni govorec. Vlada ostaja optimistična, predvsem zaradi možnosti hitrega testiranja in cepljenja. Včeraj je prišla nova pošiljka cepiva Pfizer, vendar je za sproščanje ukrepov še prezgodaj, je pojasnil Kacin.Druženje je omejeno na največ šest odraslih oseb iz največ dveh gospodinjstev v zasebnih prostorih, je ukrepe na silvestrovo povzel Kacin.​Včeraj je bilo opravljenih 6011 testov, potrjenih je bilo 1815 novih okužb. Delež pozitivnih testov je torej 30,2 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 6372 hitrih testov izmed katerih jih je bilo pozitivnih 597, pojasnil Kacin. Med novookuženimi je tudi 74 prebivalcev domov za ostarele. Daleč najslabše je stanje v Posavski regiji, medtem, ko je najboljše v Goriški. Včeraj je umrlo 32 okuženih oseb.Zaradi epidemiološke situacije bodo prihodnje teden šole še ostale zaprte za vse. Tudi v okoliških državah šole ostajajo zaprte do sredine januarja, je pojasnil Kacin.