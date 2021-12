Aktualno o covidu in cepljenju otrok

V največji objavljeni raziskavi, opravljeni na Kitajskem, so pri 731 otrocih s covidom-19 ugotovili, da jih 12,9 odstotka tega preboleva brez simptomov in znakov okužbe, 43,1 odstotka jih ima blago obliko bolezni, 41 odstotkov zmerno, 2,5 odstotka hudo in 0,4 odstotka kritično obliko bolezni. Za hudo in kritično obliko večkrat zbolevajo otroci s pridruženimi boleznimi. Skupaj je bilo v zadnjem letu od 9. avgusta 2020 do 15. avgusta 2021 v Sloveniji potrjeno okuženih okoli 260.000 otrok in mladostnikov, v starosti do 14 let pa približno 14.000.