V zeleno fazo predvidoma prihodnji teden, a epidemija bo še veljala

Epidemiologinja Irena Grmek Košnik. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

V ponedeljek je bilo ob 3558 opravljenih PCR-testih potrjenih 326 okužb z novim koronavirusom, umrli so trije bolniki s covidom. Trenutno je pet regij obarvanih rumeno, preostalih sedem pa je že zelenih, je pojasnila vladna govorka. Nekaj več kot 341.000 oseb je bilo v državi doslej cepljenih z obema odmerkoma. 295 bolnikov s covidom se trenutno zdravi v bolnišnicah, 92 izmed njih jih potrebuje intenzivno nego.Po svetu je virus zahteval 3,5 milijona potrjenih smrtnih žrtev, po mnenju strokovnjakov pa je dejansko število smrtnih žrtev nekje med sedem in deset milijonov je pojasnila dr., epidemiologinja iz območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Kranju.V Evropi stopnja okužb narašča le na Danskem in v Grčiji, drugod upada ali ostaja enaka, je pojasnila Grmek Košnikova. Še vedno ostaja visoka stopnja hospitaliziranih bolnikov, trend smrtnosti pa je zadnje tedne v Evropi pretežno stabilen ali padajoč.Epidemija je podaljšana do 15. junija, traja pa že od 18. oktobra. Verjetno bo epidemija končana, ko bo v bolnišnicah manj kot 250 bolnikov s covidom in manj kot 50 na intenzivnih oddelkih, meni epidemiologinja. V zeleno fazo bomo prišli, ko bo sedemdnevno povprečje okužb nižje od 300. Zeleno fazo bo Slovenija predvidoma dosegla prihodnji teden, a epidemija bo še vedno veljala in z njo določeni ukrepi in omejitve, je pojasnila.Za varnost pred epidemijo bi potrebovali vsaj 70-odstotno precepljenost, ne smemo pa opustiti niti higienskih ukrepov, je opozorila. Grmek Košnikova meni, da najverjetneje koronovairusa ne bomo nikoli več iztrebili, saj se lahko prenaša prek živali in hitro mutira. Cepiva ne bodo povsem uspešna proti nekaterim različicam. Revnejše države se bodo soočale s ponovnimi pandemičnimi vali.