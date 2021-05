Vrh EU danes o digitalnem zelenem potrdilu

6.32 Vrh EU danes o pandemiji covida-19 in podnebnih ciljih



Voditelji članic EU bodo v okviru dvodnevnega izrednega zasedanja v Bruslju danes govorili o pandemiji covida-19, pri čemer se bodo osredotočili na uporabo covidnega potrdila in vprašanje razdelitve cepiv. Razpravljali bodo tudi o doseganju podnebnih ciljev unije do leta 2030. Vrha se udeležuje tudi premier Janez Janša. Kampanja cepljenja v EU se pospešeno nadaljuje, kar navdaja z optimizmom, da bo v poletnem času znova mogoče lažje potovati po Evropi. K temu naj bi pripomoglo tudi digitalno zeleno potrdilo, ki naj bi ga na ravni EU uvedli konec junija. Voditelji bodo tako drugi dan zasedanja razpravljali o uporabi potrdila in pozvali k njegovi čim prejšnji uveljavitvi. Na vrhu bodo govorili tudi o podpori mednarodni pobudi za pravično razdelitev cepiv Covax. EU naj bi do konca leta manj razvitim državam donirala 100 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: