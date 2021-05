V prihodnjem šolskem letu prvič proti HPV cepljeni tudi dečki

Od 25. do 31. maja poteka pod okriljem Zveze evropskih društev proti raku ( ECL ) tradicionalni Evropski teden boja proti raku. Članica ECL je tudi Zveza slovenskih društev za boj proti raku, ki letos v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ministrstvom za zdravje in državnim programom obvladovanja raka v tem tednu opozarja na pomen cepljenja proti HPV pri obvladovanju raka.

Svetovna zdravstvena organizacija je pred kratkim Slovenijo prepoznala kot državo, ki ji bo morda med prvimi uspelo eliminirati raka materničnega vratu, saj že dosegamo dva od treh ciljev Svetovne zdravstvene organizacije za eliminacijo raka materničnega vratu, to sta več kot 70-odstotna udeležba žensk v programu ZORA in več kot 90 odstotkov odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu, učinkovito zdravljenih.

V šolskem letu 2021/22 bodo prvič po programu cepljenja proti HPV cepljeni tudi dečki. Okužba s HPV namreč povzroča različne rake in druge bolezni, tako pri ženskah kot pri moških. Rake, ki jih povzročajo okužbe s HPV, pa je mogoče najbolje preprečiti med vsemi raki. Slovenija bo s cepljenjem dečkov dosegla pomemben mejnik v obvladovanju rakov in drugih bolezni, ki jih povzročajo okužbe s HPV.»Cepljenje dečkov je pomembno iz dveh razlogov. Prvi je, da bodo zdaj tudi slovenski dečki zaščiteni pred boleznimi, ki jih povzročajo okužbe s HPV. Drugi je, da bo cepljenje dečkov doprineslo k vzpostavitvi kolektivne imunosti in s tem tudi k eliminaciji raka materničnega vratu ter k boljšemu obvladovanju drugih rakov in bolezni, ki jih okužbe s HPV povzročajo,« je pojasnila, predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku in vodja državnega programa ZORA.»Čaka nas še tretji cilj – doseči 90 odstotkov precepljenosti deklic proti HPV. S tako precepljenostjo bomo ustvarili tudi kolektivno imunost in s tem pred boleznimi, ki jih povzroča HPV, zaščitili tudi tiste, ki se ne morejo cepiti. Na Koroškem to precepljenost skoraj že dosegajo in ne vidim razloga, da je ne bi v bodoče tudi v drugih slovenskih regijah,« je še poudarila Ivanuševa.»Želimo si, da bi bila Slovenija res med prvimi evropskimi državami, ki ji bo uspelo eliminirati raka materničnega vratu in učinkovito obvladati tudi druge, s HPV povezane bolezni. Za dosego tega cilja imamo vse pogoje, nujno pa je usklajeno delovanje in sodelovanje stroke, civilne družbe in ministrstva, kar ob evropskem tednu boja proti raku tudi izkazujemo,« sporoča, vodja sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na ministrstvu za zdravje.Ob vključiti cepljenja dečkov proti HPV v program cepljenja Gobčeva pojasnjuje: »V letu 2020 je Zdravstveni svet potrdil predlog vključitve cepljenja proti HPV za dečke v program cepljenja, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Cepljenje dečkov proti HPV smo vključili v program cepljenja za leto 2021, kar pomeni, da se bodo v šolskem letu 2021/22 v šestem razredu osnovne šole lahko prvič brezplačno cepile ne le deklice, temveč tudi dečki po vsej Sloveniji. S tem se bo Slovenija pridružila številnim državam po svetu in v Evropi, ki v okviru nacionalnega progama cepljenja proti HPV poleg deklic cepijo tudi dečke. Cepivo je varno in učinkovito preprečuje s HPV povezane rake in druge bolezni. Ministrstvo bo še naprej podpiralo aktivnosti za boljšo ozaveščenost ter podpiralo nevladne organizacije, ki delujejo na tem področju.«