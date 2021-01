Aktualno stanje epidemije covida-19 v Sloveniji

Število novih okužb je tudi ta ponedeljek nizko, saj se nanaša na nedeljo, opravljenih je bilo malo testov. Po podatkih Sledilnika za covid-19 so v Sloveniji včeraj potrdili 293 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so 1293 PCR testov in 1441 hitrih antigenskih testov.Pozitivnih je bilo 264 PCR testov (20,4 odstotka), 29 okužb pa so odkrili s hitrimi testi. Po podatkih Sledilnika je sicer v Sloveniji trenutno 18.350 aktivno okuženih oseb.Današnji dan je sicer predvsem v znamenju množičnega testiranja zaposlenih v šolah pred jutrišnjim odprtjem vrtcev in osnovnih šol za učence prve triade v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko.Na dopoldanski vladni novinarski konferenci sodelujejo državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, direktor Zavoda RS za šolstvo, klinična psihologinja– direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ter, vodja enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.