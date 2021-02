Aktualno stanje glede epidemije

V četrtek so ob 4556 PCR-testih in 19.723 hitrih testih potrdili 910 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR-testih je bil 20-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 11.200. Sedemdnevno povprečje okuženih je v torek znašalo 751, kažejo podatki Sledilnika covid-19. Umrlo je sedem oseb. Bolnišnično oskrbo potrebuje 623 oseb, 114 jih potrebuje intenzivno nego, je na novinarski konferenci povedala. Med občinami glede na potrjene nove okužbe izstopajo: Ljubljana z 94, Koper z 62, Kranj z 39, Maribor z 29, Domžale z 21, Kamnik z 18, Nova Gorica s 17, Rogaška Slatina s 16, Jesenice in Izola s 14, Novo mesto s 13, Šentjur in Postojna z 12.Aktualno stanje in podatke glede covida-19 bodo na dopoldanski novinarski konferenci predstavili državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poveljnik Civilne zaščite RSin, Slovenka, ki živi v Nemčiji. Spregovorila bo o izkušnjah glede ukrepov med epidemijo v Nemčiji: