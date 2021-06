Vlada ne bo podaljšala epidemije

V četrtek so ob 2.734 PCR testih potrdili 122 novih okužb s koronavirusom, delež pozitivnih je 4,5-odstoten, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Poleg tega je bilo opravljenih še 31.392 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevna incidenca znaša 178, štirinajstdnevna incidenca pa 146.Z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19, ki pomeni, da je prejemnik zaščiten, je bilo cepljenih 522.128 oseb ali 24,9 odstotka vseh, je razvidno iz aplikacije cepimose.si. S prvim odmerkom cepiva je bilo cepljenih 753.744 ljudi ali 35,9 odstotka vseh. Razmere v bolnišnicah ostajajo podobne kot pretekle dni, v bolnišnični oskrbi je 165 pacientov, 48 na intenzivni terapiji, štiri osebe so včeraj umrle.Aktualne podatke o epidemiji predstavljata minister za zdravjein, vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje:Epidemiološka slika v Sloveniji je ugodna, kar je mogoče pripisati predvsem intenzivnemu cepljenju vseh prebivalcev in prebivalk, je povedal minister Janez Poklukar. Zadnji dan epidemije 15. junij, z današnjim dnem po lestvici prehajamo v oranžno fazo,