Pri nas nova pošiljka s 16.575 odmerki cepiv za zaposlene v zdravstvu

Množično testiranje zaposlenih in otrok iz zavodov za otroke s posebnimi potrebami v dvorani Kodeljevo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V prihodnjem tednu cepljenje za najstarejše v populaciji

FOTO: Blaž Samec/Delo

Hitro testiranje na stalnih točkah v lokalnih skupnostih

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Učinki cepljenja bi se lahko poznali v drugi polovici januarja

Hitro testiranje na covid-19 na Kongresnem trgu. FOTO: Blaž Samec/Delo

V številnih zdravstvenih domovih po državi so danes začeli izvajati prostovoljna presejalna testiranja na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi antigenskimi testi. Zdravstveni domovi so se organizirali različno. Nekateri bodo testiranje izvajali na istem mestu, kot izvajajo PCR-teste, nekateri pa jih bodo izvajali na ločenih mestih.Na dopoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sta sodelovala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje mag.ter vladni govorec, veleposlanikDržavna sekretarka na ministrstvu za zdravje mag. Marija Magajne je ob voščilu za leto 2021 dejala, da je eden od razlogov za optimizem v novem letu prihod prvih odmerkov cepiv, ki smo jih prejeli konec leta 2020 in jih tudi že porabili za cepljenje predvsem v DSO-jih, tako oskrbovancev kot oskrbovalcev, kot tudi najbolj izpostavljenih zdravstvenih delavcev. Danes je prispela še dodatna druga pošiljka s 16.575 odmerki cepiv za vse zdravstvene delavce in sodelavce v zdravstvu. V tem tednu gre še nekaj odmerkov v domove za ostarele, večinoma je še nekaj zaposlenih, ki niso bili cepljeni, pa tudi nekaj stanovalcev, ki so se naknadno odločili za cepljenje.Naslednja pošiljka pa bo v prihodnjem tednu namenjena starejšim osebam v splošni populaciji, in tistim, ki imajo kronične bolezni in imajo zato večji riziko za težji potek bolezni. »Kot je bilo omenjeno, najprej smo pozvali ZD in koncesionarje ter izbrane zdravnike, da pridobijo informacije glede interesa o cepljenju te skupine prebivalcev. Menimo, da bo v naslednjem tednu cepljenje za to najbolj ogroženo skupino prebivalcev že na razpolago.« Najprej se bodo cepili starejši od 80, 70 oziroma nad 60 let, kot pa je dodala državna sekretarka, bo razpored za cepljenje odvisen od ocene zdravnika, ki pozna tudi splošno zdravstveno stanje pacienta. Prijave za cepljenje bodo tako šle prek osebnih zdravnikov.Državna sekretarka na ministrstvu je povedala, da so hitri testi zagotovo instrument, ki pripomore o obvladovanju epidemije, četudi se pri nas številke na novo okuženih nočejo spustiti. Hitri testi lahko torej pripomorejo k manjšim številkam, interes je bil velik že med prazniki, zato se bo to razširilo na stalne točke v lokalnih skupnostih. Kot je pojasnila državna sekretarka, bo to stvar dogovora vsake posamezne lokalne skupnosti glede na potrebe in glede primernosti prostora. »Zdi se nam zelo pomembno poudariti, da je pri pozitivnih testih verjetno, da je test dejansko pozitiven, zelo velika, zanesljiva. Pri negativnih pa se moramo zavedati, da je test rezultat tistega trenutka, v primeru znakov je kljub temu nujen obisk zdravnika in se dodatno testirati. Ne smemo se zanašati le na en test.« Kot je pojasnila, zbirajo tudi informacije o hitrih testih in bodo ustrezno ukrepali, če bo prihajalo do odstopanj. Pomembno je, da bi lahko z večjim obsegom testiranja začeli v naslednjih tednih odpirati tudi nekatere dejavnosti, predvsem šole. Kot je poudarila, pa ob hitrih testih ne smemo pozabiti na splošne ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa. »Če imamo znake obolenja, ne hodimo v službo ali na mesta, kjer bi lahko morebitno okužbo širili naprej.«Okrog 8.000 odmerkov cepiv v prvi pošiljki je bilo namenjenih za stanovalce v domovih za starejše. Kdaj bi se lahko učinki cepiva že pokazali? Po podatkih proizvajalca in stroke velja, da je po 14 dnevih vsaj 50-odstotna zaščita po prvem odmerku cepiva. Torej 4.000 naj bi bilo imunih po prvih odmerkih cepiva, za drugim pa se zaščita še močno poveča, je dejala državna sekretarka. »Na samo hospitalizacijo bi lahko to imelo vpliv v drugi polovici januarja, prej bi težko pričakovali. Koliko se bo to poznalo, pa je odvisno tudi od zbolevanja v splošni populaciji, zagotovo pa bo imelo nek učinek že to prvo cepljenje.«