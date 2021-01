Pozitivnih 28 odstotkov testov, v bolnišnicah več kot 1200 oseb

V nedeljo je bilo izvedenih 2671 testov, 744 oziroma 27,9 odstotka jih je bilo pozitivnih. V bolnišnicah se zdravi 1209 okuženih oseb, 194 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je 35 okuženih bolnikov, je na twitterju sporočila vlada.V Sloveniji je bila epidemija prvič razglašena 12. marca 2020 , ko je bilo v bolnišnicah 17 ljudi, dva na oddelku za intenzivno terapijo. Vlada je sredi maja razglasila konec epidemije in bučno praznovala »zmago nad virusom« , nato pa znova razglasila epidemijo 18. oktobra , na dan, ko so v državi potrdili 537 okužb, v bolnišnicah pa se je zdravilo 289 okuženih ljudi, od tega 55 v intenzivni terapiji.Kljub temu da je bila ob ponovni razglasitvi epidemije Slovenija med manj prizadetimi evropskimi državami, se je stanje naglo poslabšalo. 18. novembra , natanko mesec dni po razglasitvi epidemije, je bilo potrjenih več kot 2000 novih okužb, delež pozitivnih testov pa je presegal 30 odstotkov. Dnevno je že več dni zapored umiralo več kot 40 okuženih oseb, v bolnišnicah pa se je zdravilo več kot 1200 bolnikov, od tega več kot 200 na intenzivni negi.V začetku decembra se je dnevno število umrlih še povečalo, več dni zapored smo imeli po več kot 60 smrtnih žrtev. Kljub dolgotrajnim strogim ukrepom se je stanje do konca leta izboljšalo le za spoznanje. Na zadnji dan v letu so potrdili 1752 okužb, delež pozitivnih PCR-testov pa je presegal 35 odstotkov. V bolnišnicah se je zdravilo več kot 110 ljudi, od tega skoraj 190 na intenzivnih enotah. Umrlo je 31 ljudi.