Alenka Bratušek: Sledila bo klofuta predsednika vlade

V Ljubljani danes poteka programski kongres stranke SAB, na katerem bodo delegati potrjevali program stranke, ki so ga poimenovali Prihodnost Slovenije. Po besedah predsednice strankeprogram stranko jasno opredeljuje kot socialno-liberalno stranko slovenske prihodnosti ter vključuje dolgoročne cilje za Slovenijo na petnajstih temeljnih področjih.Pred začetkom kongresa je Alenka Bratušek komentirala tudi včerajšnjo izjavo predsednika Nove Slovenijeglede možnosti predčasnih volitev. Ocenila je, da gre za podobno pasjo bombico, ki jo je konec prejšnjega tedna spustil notranji minister. V SDS so Hojsovo izjavo pospremili s komentarjem, da gre za njegovo osebno stališče. »Ocenjujem, da bo sledila klofuta predsednika vlade,« je sklenila v komentarju Tonina Alenka Bratušek. Ponovila je, da so za umiritev razmer edina rešitev predčasne volitve.Kongresa stranke se udeležuje okoli 300 delegatov. Program stranke bo med drugim naslavljal upokojence, a bo hkrati ponujal tudi rešitve za mlade. V ospredju programa bo še zagotavljanje dostopa do kvalitetnega javnega zdravstva in modernega javnega šolstva, pozornost pa bodo namenili tudi trajnostnemu razvoju in inovativnemu gospodarstvu. Program se vsebinsko nanaša še na področja uspešne in prodorne zunanje politike, stabilnega obrambnega sistema ter učinkovite javne uprave in lokalne samouprave.Prisotne na kongresu bodo med drugim nagovorili predsednica stranke Bratuškova, generalni sekretarin profesor z ljubljanske filozofske fakultete, ki je tudi soustvarjal temeljni program stranke. Po pričakovanjih bodo zbrane pozdravili tudi gostje iz tujine.