Aleš Musar: Vlade nam vodijo mali ljudje brez vizije in ambicioznosti

Na odprtju razstave z naslovom KONS-TR3. Konstrukcija nove ere v Galeriji TR3 v poklon delu arhitekta Edvarda Ravnikarja je soprog prve slovenske predsednice Aleš Musar v svojem imenu kritično opomnil, da smo kot država premalo ambiciozni – od odprtja Cankarjevega doma pravzaprav ni bilo nobene zares velike investicije v kulturno infrastrukturo, nimamo niti še davno načrtovanega Nuka 2.

»V bistvu lahko celo rečemo, da sploh ni čutiti, da je Slovenija naša država, ki si zasluži vse atribute, ki ji pritičejo,« je dejal in navedel še, da si upa reči, da v 30 letih ni opaziti vizije, volje in ambicije, da bi se Slovenija resnično izkazala kot država. Po obdobju velikih političnih dosežkov samostojnosti in članstva v Evropski uniji po njegovem ostajamo v mrtvem teku.

»Lahko naštevam ozkosrčne malenkostnosti, ko gre že za osnovne zunanje znake državnosti, od vsakokratnih debat o službenih vozilih do neobstoja državne rezidence. Ampak to so mali znaki bistveno večje težave: pomanjkanja ambicioznosti vodstva, ko gre za našo državnost. Ne gre toliko za pomanjkanje denarja. Že samo s tistimi nekaj sto milijoni, ki so bili po nepotrebnem zapravljeni v Tešu 6, bi lahko postavili celo novo muzejsko mesto, če bi se tako odločili, kot so se na primer naši sosedje na Madžarskem,« je navedel.

Vprašal se je tudi, kaj je Slovenija po več kot 30 letih obstoja naročila svojim arhitektom, naj zanjo ustvarijo. Wright, Le Corbusier, Pei, Hadid, pri nas pa Fabiani, Plečnik in Ravnikar so veliki arhitekti tudi zato, ker so imeli naročnike velikih javnih projektov. Ravnikar je lahko tu ustvaril to, kar vidimo danes, ker se je Slovenija v 70. letih začela obnašati kot država, je navedel.

»Nikoli ne bomo vedeli, ali smo imeli nekje novega Ravnikarja, ker nam vlade vodijo mali ljudje brez vizije in državniške ambicioznosti. Slovenija si zasluži več. Ni dovolj, da slavimo Edvarda Ravnikarja, kar delamo zelo upravičeno,« je navedel in dodal, da moramo poskrbeti, da bodo tudi njegovi nasledniki lahko pustili pečat, ki bo zaznamoval naš čas.